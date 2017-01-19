Рекордный разрыв: в США топ-менеджер получает в 130 раз больше, чем рядовой сотрудник

Зарплаты американских топ-менеджеров в среднем в 130 раз превышают средний уровень зарплат рядовых сотрудников.

Такую привели статистику участники пленарной дискуссии Всемирного экономического форума, посвященной выплатам топ-менеджменту.

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С 1970-х выплаты топ-менеджменту в США росли экспоненциально. По статистике Института экономической политики, которая учитывает корректирующие коэффициенты на инфляцию, выплаты топ-менеджменту американских корпораций за эти годы выросли на 1000%. Зарплаты рядового персонала и рабочих за эти же годы с поправкой на инфляцию выросли примерно на 11%. 20 лет назад топ-менеджер в США в среднем получал в 45 раз больше выплат, чем рядовой сотрудник. В настоящее время соотношение составляет 1 к 130, следует из материалов, представленных на сессии, передает RNS.

«В основном эта статистика относится к крупным публичным компаниям. Надо понять, о чем мы говорим — о социальной справедливости или о бизнес-эффективности. Проще говоря, переплачивают ли топ-менеджерам. Согласно нашему недавнему исследованию, 85% компаний считают выплаты членам своих советов директоров адекватными. Это вопрос оценки лидерства. Если топ-менеджер способен нарастить капитализацию компании на $100 млн, сколько вы ему заплатите? Обычно платят от 1% до 5% от этих денег. Главный вопрос — совпадение интересов акционеров и топ-менеджмента», — говорит Раджив Васудива из рекрутинговой компании Egon Zehnder.