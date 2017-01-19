К сведению представителей СМИ
12:04, 19 января 2017Разное
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В сети интернет активно распространяется информация о вероятной сделке между двумя ритейлорами: Ашан и гипермаркет Караван.
Акцентируем Ваше внимание на том, что ряд источников ошибочно принимает торгово-развлекательный центр Караван за гипермаркет Караван.
Сеть торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Караван – актив компании DCH Real Estate. ТРЦ Караван работают в Киеве, Харькове и Днепре. Сеть ТРЦ Караван – крупнейшая в Украине, общая площадь трех объектов составляет 250 тыс. кв.м.
Гипермаркет Караван – арендатор одноименного ТРЦ, управляющей компанией которого является DCH Real Estate. То есть, как и около 600 других магазинов, гипермаркет Караван расположен на территории ТРЦ Караван. Никакого влияния на деятельность или любые решения гипермаркета Караван DCH Real Estate не имеет.
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