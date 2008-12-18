Кризис негативно отразится на рейтинге политиков-работодателей

Ухудшение экономической ситуации в индустриальных регионах Украины негативно отразится на рейтинге политиков-работодателей.

Такое мнение высказал директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, комментируя по просьбе УНИАН последствия кризиса для политических партий, членами которых являются собственники крупных промышленных предприятий.

По мнению политолога, уровень социальной напряженности напрямую зависит от степени индустриализации населенного пункта. “Это социологи уже давно заметили, поэтому в восточных, промышленных областях Украины протестный потенциал будет больше, чем в среднем по Украине», – считает политолог.

Что касается того, какая из политических сил возглавит протесты промышленных областей против падения уровня жизни в условиях кризиса, то, по мнению К.БОНДАРЕНКО, этот вопрос остается открытым. «Традиционно на Востоке сильны позиции Партии регионов, но это партия не только представляющая интересы Востока, это и партия работодателей. И люди, потерявшие работу, вряд ли доверят свои интересы тем, кто приходит к ним в дорогих костюмах», – отмечает политолог.

По его мнению, жители промышленных районов уже начали отождествлять своих работодателей с конкретными политическими силами. «Сегодня это начинает приходить. Недавно я вернулся из поездки по нескольким городам Донецкой области, и там это осознание происходит уже на низовом уровне», – добавил К.БОНДАРЕНКО.

Политолог прогнозирует, что в условиях кризиса в промышленных регионах Украины будут стихийно появляться новые политические формирования левого толка.

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