Главное на 18 декабря (вечер)

Деятельность НБУ и ее оценка первыми лицами государства Заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ не исключает освобождения Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины. Отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать результаты сегодняшней встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с В.СТЕЛЬМАХОМ и министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ первым шагом в направлении освобождения В.СТЕЛЬМАХА от должности, А.КИСЛИНСКИЙ сказал, что «для Президента нет священных коров». По его словам, если поручения Президента и в дальнейшем не будут выполняться, он будет принимать соответствующие решения.

Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Национальный банк Украины в специально спланированных операциях, которые приводят к девальвации гривни. В частности, по ее словам, сейчас происходят специальные спекулятивные операции, которые планируются и организовываются с помощью поддержки НБУ и некоторых банков, в частности банку «Надра». Она также отметила, что все это происходит при поддержке Секретариата Президента.

Премьер-министр требует от Виктора ЮЩЕНКО немедленно подать представление на увольнение Владимира СТЕЛЬМАХА. Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала о сделках, которые, по ее информации, осуществляет Национальный банк и которые приводят к девальвации гривни.

Премьер обратилась к Президенту Украины с требованием немедленно уволить В.СТЕЛЬМАХА и все правление НБУ: «Я требую от Президента прекратить покрывать эти вещи, прекратить зарабатывать на этих вещах и поставить на этом точку, а также требую от Президента подать на увольнение председателя НБУ и отстранить от власти все правление».

Юлия ТИМОШЕНКО также обещает обратиться в международные организации, которые расследуют «отмывание денег», если Национальный банк Украины срочно не стабилизирует курс гривни. По словам премьера, ей стало известно, что «все, что связано сегодня с падением курса гривни, это специальные спекулятивные операции, которые планируются на валютном рынке Украины, организуются при поддержке НБУ и некоторых банков Украины».

В частности, она сообщила, что с 1 октября этого года НБУ осуществляет эмиссию – по сути, печатание денег. По информации премьера, на сегодняшний день объем такой эмиссии составляет свыше 40 млрд. грн. По ее данным, одна пятая из 40 млрд. грн. направлялась в банк «Надра», и затем банк выкупал валюту по курсу Нацбанка, который всегда был ниже рыночного.

«Есть еще несколько банков, которые проводили подобные операции, по сути дела, банк, который был приобретен практически за 600 млн. долларов, получил финансовые ресурсы, имитируемые Национальным банком, на сумму 7 млрд. 100 млн. грн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что «откат, а собственно, взятки, составлял от 3% до 7% от общей суммы финансов, которая выделялась Нацбанком отдельному банку».

Как напомнила Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сегодня стоит ФИРТАШ и Секретариат Президента», и для того чтобы они заработали побольше, «сейчас нужно обрушить курс доллара, и сегодня в таких специальных банках, в том числе и в «Надра», почти миллиард долларов лежит и ждет того момента, когда гривня упадет и станет самой дешевой, которую только можно получить в этой ситуации. Как только гривня упадет, такие банки выбросят на рынок валюту и состоится запланированное укрепление гривни».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, только на одной сделке банк «Надра» заработает 0,5 млрд. долл. Премьер сообщила, что у нее есть все документы, которые подтверждают эти сделки, и они будут переданы для расследования как в парламент, так и в другие контролирующие учреждения.

Порошенко по результатам сегодняшнего совета правления Нацбанка сделал ряд заявлений

В частностии он сообщил, что вчера НБУ продал НАК «Нафтогаз Украина» из своих резервов 800 млн. долларов США по официальному курсу. Целью этой операции стало предотвращение чрезмерного спроса на межбанке из-за выхода «Нафтогаза» с покупкой валюты.

Петр ПОРОШЕНКО также сообщил, что совет Национального банка Украины предложил ряд действий, которые должны стабилизировать курс национальной валюты. В частности, предлагается возобновить обязательную продажу валютной выручки, а также сократить сроки ее возвращения.

Также совет НБУ предлагает ограничить объемы валютного кредитования. П.ПОРОШЕНКО считает, что в нынешней ситуации валютное кредитование физических лиц является нецелесообразным.

По словам П.ПОРОШЕНКО, для разработки в практической плоскости этих предложений создана рабочая группа. Они будут оформлены в виде законопроектов. Что касается валютной выручки, по ограничению валютного кредитования достаточно будет нормативных актов Национального банка.

Золотовалютные резервы Украины имеют качественную структуру и высокий уровень ликвидности, заявил также Петр ПОРОШЕНКО. Он опроверг информацию, которая была обнародована в некоторых СМИ, о якобы плохом состоянии золотовалютных резервов и о существовании в их структуре проблемных активов.

П.ПОРОШЕНКО заявил, что инструменты в американской валюте, которые находятся в структуре резервов, имеют хорошую доходность, уровень ликвидности всех инструментов очень хороший и в структуре не присутствует ни один инструмент с рейтингом ниже А. По его словам, золотовалютные резервы проверял внешний аудитор в начале 2008 года. Кроме того, соответствующий аудит был применен перед началом сотрудничества с Международным валютным фондом. «Они подтвердили безопасность и ликвидность золотовалютных активов», – сказал П.ПОРОШЕНКО.

Помимо этого, глава совета НБУ заявил, что в 2009 году объем погашения украинских внешних обязательств составит 29 млрд. долл. Объем погашения обязательств в первом квартале следующего года оценивается в 6,734 млрд. долл. В том числе обязательства коммерческих банков – 3,842 млрд. долл., корпоративного сектора – 2,386 млрд. долл., госсектора – 0,506 млрд. долл.

Ситуация на валютном рынке

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 9,2500/9,6500, к 11:00 цены выросли до 9,5000/9,9000, а к 12:00 откатились к 9,3000/9,6500. К закрытию ценовые уровни снова повысились - 9,5500/9,8000.

В 15:00 НБУ объявил о выходе на рынок с продажей валюты по курсу 8,8700.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,3265/0,3445, а к 11:00 цены поднялись до 0,3370/0,3530, и к 12:00 достигли уровня 0,3400/0,3550. К закрытию торгов цены упали до 0,3300/0,3450. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,5181 (+0,0090).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4452/1,4454, а к 15:10 выросли 1,4611/1,4613. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 13,3660/13,9500, к 11:00 цены ушли вверх до 13,7435/14,3285, а к 12:00 снизились до 13,6095/14,1275. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH вновь устремились вверх - 13,9515/14,3230.

НБУ на 19 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 787.8800 (на 18 декабря – 786.4800)

100 EUR – 1151.5654 (на 18 декабря – 1105.7122)

10 RUR – 2.8537 (на 18 декабря – 2.8579)

Каждый год одно и то же ОАО «Газпром» технологически готово прекратить поставки газа Украине с 1 января 2009 года , заявил официальный представитель правления компании Сергей КУПРИЯНОВ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«С учетом того, какой объем газа поступает для потребителей Украины – грубо это примерно 10% от добычи, и, соответственно, с теми возможностями нашей системы - это тот диапазон, который мы можем регулировать», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он отметил, что в летний период, когда потребление газа сокращается именно на этот объем (10%), сокращается добыча газа.

«Газпром» снова шантажирует Европу. Российский монополист планирует предупредить европейских партнеров о возможных рисках с поставками газа из-за неплатежа Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве заявил официальный представитель Правления ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ. В частности он подчеркнул, что с учетом информации о невозможности со стороны Украины оплатить газовый долг до конца 2008 года, сегодня партнерам «Газпрома» будут направлены письма, где будет «описана вся ситуация и возможные варианты риска».

Тем временем председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина, первый заместитель председателя правления компании Игорь Диденко и Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский сегодня, во исполнение поручения главы государства Виктора Ющенко, отбудут в Лондон для проведения консультаций в контексте урегулирования вопросов сотрудничества с Российской Федерацией и странами ЕС в сфере поставок и транзита природного газа.

Как отметил Б.Соколовский, глава государства прилагает все усилия для обеспечения эффективного переговорного процесса со всеми сторонами в духе взаимовыгодного и равноправного партнерства. В частности, именно благодаря личному вмешательству В.Ющенко вечером 17 декабря был окончательно решен вопрос погашения задолженности за газ, полученный в сентябре и октябре с.г. Прилагаются также усилия для обеспечения своевременных расчетов за ноябрь и декабрь этого года в соответствии с действующими контрактами.

«Нафтогаз Украины» не прекращал расчеты за импортный газ. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. «Расчеты ведутся. Никто не прекращал расчетов», – сказал он. В. ЗЕМЛЯНСКИЙ также добавил, что компания привлекла кредит, при этом не уточнив суммы и финансового учреждения.

Макроэкономика

В ноябре 2008 года уровень безработицы в Украине увеличился на 20,7% по сравнению с октябрем т.г., когда было зарегистрировано 530,1 тыс. безработных, – до 639,9 тыс. человек, сообщили в Государственном комитете статистики Украины. В то же время, по данным Госкомстата, с начала года уровень безработицы в Украине снизился на 3,5% (в январе было зарегистрировано 662,8 тыс. безработных). В ноябре т.г. пособие по безработице получали 468,2 тыс. человек, что составляет 2,3% от всего населения трудоспособного возраста. Средний размер выплат по безработице в октябре составил 548,58 грн.

Позитив на фондовом рынке

Индекс ПФТС сегодня вырос на 7,53% – до 302,98 пункта. Лидером роста стали акции ОАО «Мотор Сич», которые выросли на 33,82%. Сегодня прошла информация о том, что «Мотор Сич» подтвердила объем своих заказов на 2009 год на уровне 470 млн. долларов.

Общий объем торгов сегодня в ПФТС составил 30 млн. 265,4 тыс. грн.