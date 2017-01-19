Кабмин урегулировал оплату труда госслужащих

Кабинет министров Украины урегулировал оплату труда работников государственных органов в 2017 году.

Соответствующее постановление от 18 января 2017 года №15 обнародовано на Правительственном портале.

Документом устанавливается минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы с 1 января 2017 года - 2 тысячи гривень в соответствии с Законом Украины "О государственной службе", повышаются должностные оклады государственным служащим и другим категориям работников государственных органов от 5 до 27%, упорядочено отнесение должностей государственной службы к соответствующим группам оплаты труда.

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Также документом определен единый подход по установлению работникам государственных органов материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячной заработной платы.

Кроме того, определен порядок выплаты надбавки за выслугу лет работникам патронатной службы и работникам государственных органов, выполняющих функции по обслуживанию, в случае возникновения права на ее повышение.