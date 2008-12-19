АНОНС на 19 декабря 2008 г.

Под председательством Президента Украины Виктора Ющенко состоится заседание Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финала ЕВРО-2012.

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Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с Советом банкиров.

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Состоится брифинг и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко и директора по экономическим исследованиям Антитрастового департамента Министерства юстиции США Расселла Питтмана.

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Пресс-конференция на тему: “Какой бюджет нужен Украине?”. Приглашены: Ирина Акимова, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам экономической политики; Николай Деркач, председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета; Владимир Бондаренко, председатель подкомитета по вопросам отслеживания влияния законопроектов на показатели бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета; Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Ольга Романюк, старший экономист Международного центра перспективных исследований; Любомир Черный, председатель правления Аналитического центра общественной экспертизы.

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Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа КГГА. Вопросы: «О состоянии выполнения распоряжения КМУ«Об утверждении плана мероприятий по выполнению в 2008 году Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства в Украине» и о состоянии выполнения «Киевской городской программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 2007-2008 годы» в 2008 году»; «Об организации встречи Нового 2009 года в городе Киеве и подготовке проведения общегородских Новогодне-Рождественских праздников».

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Пресс-конференция на тему: “Обращение Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей при КМУ к Правительству относительно поддержки украинских производителей в условиях кризиса”. Участники: Валентина Изовит, председатель правления Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности; Александр Бакуменко, председатель Совета директоров ассоциации „Союз птицеводов Украины”; Владимир Панченко, президент Ассоциации производителей профильных изделий из полимеров; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Сергей Сабаль, президент ассоциации „Меблідеревпром”. Алексей Голубов- президент Союза химиков Украины.

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Пресс-конференция президента АФЗУ Ивана Томича на тему: “Требование АФЗУ к ВРУ о срочном продлении моратория на продажу земли до 1 января 2012 года. В случае неисполнения требования АФЗУ объявляет Всеукраинскую селянскую забастовку под стенами ВРУ".

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Начнется научная конференция на тему: «Проблемы усовершенствования правового обеспечения энергосбережения и использования альтернативных источников энергии в Украине». Организатор - Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности совместно с Институтом государства и права им.. В.М.Корецкого НАНУ.

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Пресс-конференция на тему: "Украинские города в условиях кризиса. Как выживать?”. Участники: президент ассоциации городов Украины, Днепропетровский городской председатель Иван Куличенко и вице-президент ассоциации городов Украины Мирослав Питцик.

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На информационном сайте «ГАРТ» http://www.gart.org.ua/ состоится чат-интервью с ведущим экспертом энергетических программ Центра Разумкова Владимиром Омельченко на тему: ”Цена газовой независимости”.

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В 12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Главная антикризисная защита страны - бюджет 2009 года”. В работе примет участие директор Национального института стратегических исследований Юрий Рубан (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.