В Донецкой области долг ТКЭ за газ - 228 млн. грн.

В Донецкой области на сегодняшний день долг предприятий тепловой коммунальной энергетики за газ составляет 228 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 18 декабря на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

«Что касается отопительного сезона 2008-2009 гг., то на сегодня уже есть определенная задолженность у предприятий теплокоммунэнерго, она составляет 228 млн. грн.», - сказал он. По словам В. ЛОГВИНЕНКО, это «может стать причиной отключения» от теплоснабжения.

«Я и сегодня обращаюсь к населению - расплачивайтесь за энергоносители и в том числе за газ, и за полученное тепло, если не будем расплачиваться, отключат, и примеры тому есть», - призвал губернатор.

В то же время он допустил, что есть и объективные задержки по оплате: «Это такой период, начало отопительного сезона, и средства уже оплачены, они немножко позже на месяц заходят». По словам В. ЛОГВИНЕНКО, «итоги декабря покажут, насколько мы сможем подтянуть уровень оплаты, но пока долг 228 млн. грн.». «Мы работаем над тем, чтобы реструктуризировать долг, берем на себя обязательства его погасить в течение следующего первого полугодия», - сообщил он, добавив, что «такого согласия со стороны НАК (НАК «Нафтогаз Украины») мы еще не получили, но будем добиваться с учетом того, что мы выйдем на уровень платежей, достаточный для получения лимита».

Губернатор подчеркнул, что сегодня ситуация осложняется еще тем, что «мы не понимаем и не знаем цену газа с 1 января 2009 года». «У нас просчитаны три варианта, в том числе и крайний – 300 долларов за кубометр, этого тоже нельзя исключать», - сказал В. ЛОГВИНЕНКО, отметив, что «перспектива очень сложная».

«Пока лимитов сегодня в достатке, ни одна котельная не остановлена. Слава Богу, критической ситуации сейчас в области нет по обеспечению газом», - заключил губернатор.