Донецкий губернатор за восстановление СЭЗ

Председатель Донецкой областной госадминистрации заявляет, что если будет возобновлено действие закона о специальных экономических зонах и территориях приоритетного развития, предусматривающего льготное налогообложение, область уже в следующем году может иметь около 1 млрд. долларов США инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции.

По словам В.ЛОГВИНЕНКО, «если будет восстановлена работа закона о СЭЗ по имеющимся уже проектам на сегодняшний день, область может иметь около 1 млрд. долл. инвестиций уже в следующем году».

Присутствующий на пресс-конференции глава Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК добавил: «Правительство должно принимать решения, которые позволяют регионам зарабатывать». Он уверен, что для преодоления кризиса надо реанимировать этот закон: «Есть закон о СЭЗ и ТПР, он работает в стране, его никто не отменял. Поэтому надо распространить его на все инновационные инвестиционные проекты, которые мы предлагали для развития инфраструктуры под Евро-2012». А.БЛИЗНЮК сказал, что каждый проект, предложенный на Международном инвестиционном саммите в Донецке 29-31 октября, «должен иметь преференции». «Это значит, что мы либо ничего не будем иметь, если решения такие не будут приняты (не будет восстановлено льготное налогообложение на территории области – УНИАН), либо мы будем иметь сотни миллионов инвестиций, мы будем иметь новые рабочие места, заработную плату и т.д.», - объяснил глава облсовета.

«Мы найдем сотни миллионов, если мы будем понимать, как действовать в условиях кризиса. Вся страна должна стать зоной приоритетного развития, чтобы весь мир сюда бежал с инвестициями», - заключил А.БЛИЗНЮК, добавив, что «проекты для инвестиций мы предложим».

Справка УНИАН. В Украине существует 11 специальных (свободных) экономических зон и 9 территорий приоритетного развития.

Закон «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон» от 1992 года не содержит предельных сроков действия СЭЗ.

В результате в 1998-1999 гг. в Украине были созданы СЭЗ и ТПР со сроком действия 60 лет.

В соответствии с законодательством, в 2007 году льготы по налогообложению при реализации инвестиционных проектов субъектам ТПР и СЭЗ не предоставлялись.