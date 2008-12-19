Профсоюзы требуют проверки соцобязательств

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) требует от правительства безотлагательно проверить, как работодатели выполняют свои социальные обязательства перед работниками.

Об этом УНИАН сообщил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

«Все владельцы предприятий по условиям приватизации брали на себя четкие обязательства – о сохранении рабочих мест, обеспечении работников социальным пакетом и соответствующими социальными гарантиями. Сейчас, ссылаясь на экономический кризис, довольно многие владельцы эти обязательства не выполняют», - констатирует он.

М.ЯКИБЧУК отмечает, что значительные средства, заработанные в Украине украинскими рабочими, владельцы вывели за границу, и «было бы наивно верить», что у этих владельцев «нет средств». Следовательно, подчеркивает профсоюзный лидер, правительство должно отреагировать на такую бесчестную политику некоторых владельцев, добиваясь для них и административной, и уголовной ответственности.

По мнению М.ЯКИБЧУКА, в условиях экономического кризиса предприятия, руководство которых не выполнило своих социальных обязательств перед работниками, должны быть добровольно возвращены государству – с тем, чтобы затем они были переданы в руки ответственных владельцев. До сих пор это не удавалось из-за коррумпированной системы судов, поэтому власти должны задействовать все возможные механизмы влияния на ситуацию, отметил М.ЯКИБЧУК.

Председатель НФПУ также считает, что к проверке нечестных владельцев нужно привлечь и Президента Украины, который должен предоставить этому процессу, по крайней мере, политическую поддержку.

«Кризис – это момент истины. Действия правительства, власти и политиков в целом покажут, чьим интересам они служат – работодателей или людей труда», - отметил М.ЯКИБЧУК.