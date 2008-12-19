Тарифы на квартплау в Киеве зависят от Кабмина

Решение Киевсовета о запрещении повышения жилищно-коммунальных тарифов в столице нуждается в создании Кабинетом министров Украины механизма межбюджетных отношений, который будет обеспечивать Киеву надлежащие финансовые возможности. Об этом заявил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ в интервью журналистам после пленарного заседания сессии в четверг, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

Запрет на повышение жилищно-коммунальных тарифов в Киеве, по мнению секретаря Киевсовета, доказывает, что «Киевсовет – едва ли не единственный эффективно работающий государственный орган в стране».

«На примере голосования за запрещение повышения жилищно-коммунальных тарифов Киевская городская власть в очередной раз доказала, что является едва ли не единственным эффективно работающим государственным органом страны. Но, чтобы решение Киевсовета не осталось декларативным, Кабинет министров Украины должен предусмотреть в проекте Государственного бюджета на 2009 год такой механизм межбюджетных отношений, который будет обеспечивать Киеву надлежащие финансовые возможности", - цитирует О.ДОВГОГО пресс-служба Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Киевский городской совет принял за основу проект решения «Об установлении моратория (запрета) на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные и другие услуги в Киеве» и планирует в целом утвердить его 25 декабря.

Соответствующее решение поддержали 118 из 120 депутатов Киевского городского совета.

Решением предусмотрено установление запрета на повышение цен и тарифов на коммунальные услуги в Киеве до конца первого квартала 2009 года.

Депутаты должны поручить КГГА при формировании бюджета Киева на следующий год предусмотреть средства на возмещение разницы в тарифах на жилищно-коммунальные и другие услуги. Вместе с тем было предложено определить точные источники погашения этой разницы, учитывая постановление Кабинета министров, согласно которому выделяются субвенции столичному бюджету на соответствующие расчеты. Таким образом, в доработанном документе должно быть точно определено, из городского или из государственного бюджета будут направлены средства на выполнение данного решения Киевсовета.

Для этого соответствующие комиссии Киевсовета, а также профильное управление КГГА должны в течение недели сделать все необходимые расчеты относительно определения суммы, необходимой для погашения разницы в тарифах. Депутаты намерены возложить контроль над выполнением данного решения Киевсовета на Киевского городского председателя.

Кроме того, предложено при осуществлении расчетов необходимой суммы компенсации на покрытие цен и тарифов на 2009 год учесть и соответствующие долги Киева, которые остались с 2007-2008 годов.