На северодонецком «Азоте» остановлены производства

На ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» остановлены все работы в цехах по производству аммиака, ацетилена, винилацетата, карбамида, а до конца декабря остановятся цеха по производству адипиновой и уксусной кислот.

Об этом заявил президент ЗАО Алексей КУНЧЕНКО, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия.

«Наша продукция на 75% идет на экспорт. В первую очередь, мы остановили те производства, которые сегодня приносят убытки при реализации на международном рынке. Впрочем, декабрь и январь всегда были «мертвыми» месяцами, даже в лучшие времена», - сообщил А.КУНЧЕНКО.

По его словам, есть надежда, что после Нового года спрос на химическую продукцию возобновится, и она начнет реализовываться «не ниже цеховой, производственной себестоимости». Пока этого не произошло, коллектив будет получать зарплату, исходя их 4-дневной рабочей недели. При этом не будут осуществляться выплаты премий, сказал руководитель предприятия.

Председатель Наблюдательного совета ЗАО "Северодонецкое объединение Азот" Александр РОВТ спрогнозировал, что ситуация начнет стабилизироваться к марту 2009 года. «Теоретически все должно измениться в ближайшие три месяца, потому что, хотим мы этого или нет, минеральные удобрения - это не «Мерседес» и не «Кадиллак». Это необходимо для цикла жизни», - сказал А.РОВТ. При этом он отметил, что по сравнению с прогнозами 2007 года, «отставание по внесению в почву отечественных минеральных удобрений составляет 40-50%».

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.

В 2007 году «Азот» увеличил чистую прибыль на 22,3%, по сравнению с 2006 годом, до 43,584 млн. грн.