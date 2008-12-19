Мэр Киева рекомендует ограничить торговые надбавки

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о рекомендуемых уровнях рентабельности столичных предприятий по выпуску продовольственных товаров, а также уровни торговых надбавок на основные продукты питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, документом рекомендуется установить для всех субъектов ведение хозяйства, независимо от форм собственности, предельные уровни рентабельности производства продуктов питания: муки пшеничной высшего, первого и второго сортов, муки ржаной обойной – 8%; хлеба весом более 500 граммов из муки пшеничной высшего, первого и второго сортов и их смеси, муки ржаной и смеси муки пшеничной и ржаного простой рецептуры без добавления сахара, жира других наполнителей, а также хлеба и хлебобулочных изделий для диабетиков – 12%.

В мэрии сообщают, что согласно принятому решению, также устанавливаются предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя без учета расходов на транспортировку в междугородном сообщении на: колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое до 2,5% жира, сыр кисломолочный с массовой долей жира до 9%, сметану с массовой долей жира до 20%, масло сливочное с массовой долей жира до 7,5%; маслю подсолнечное, яйца куриные, мясо птицы – 10%. Кроме того, торговая надбавка на муку, макаронные изделия, крупы, сахар-песок должна составлять не больше 12%, а на говядину, свинину, хлеб – 15%.

Как отмечается в документе, решение принято с целью недопущения необоснованного роста цен на основные продовольственные товары в Киеве.