Главное на 19 декабря (день)

Конфликт между Правительством и НБУ сегодня разразился заявлениями Нацбанка и Секретариата Президента. Так, Национальный банк Украины заявил, что «премьер-министр перешла ту грань, которую никто никогда не переступал». (Напомним, Юлия Тимошенко вчера заявила, что сейчас происходят специальные спекулятивные операции, которые планируются и организуются при поддержки НБУ и ряда банков, в частности банка «Надра». При этом, по ее словам, «откат» составляет от 3% до 7% «благосклонности» Нацбанка).

Нацбанк указал, что в экономике Украины сложилась очень сложная ситуация. При этом “бездарная деятельность правительства в управлении экономикой” привела к тому, что уже в декабре этого года страна может быть в ситуации внутреннего дефолта. “На сегодняшний день правительство не имеет средств для расчетов по заработным платам, пенсиям, социальным выплатам и обязательствам внешнего и внутреннего характера”, – подчеркивает НБУ.

В Нацбанке заявляют, что в целях популизма были использованы значительные, накопленные предыдущим правительством средства.

По мнению Нацбанка, “беспорядок, который правительство создало в экономике, Ю.Тимошенко хочет перенести и на банковскую систему и денежно-кредитный рынок”. “В частности, сразу после обнародования заявления премьера относительно деятельности Национального банка в 16.00 (18 декабря 2008 г.) валютный рынок мгновенно отреагировал значительным падением котировок обменного курса национальной валюты”, – отмечает НБУ. (УНИАН: 18 декабря на межбанке торги долларом США открылись котировками 9,2500/9,6500, к 11:00 цены возросли до 9,5000/9,9000, а к 12:00 откатились до 9,3000/9,6500. Перед закрытием ценовые уровни снова повысились - 9,5500/9,8000).

«Премьер-министр Украины Ю.Тимошенко понимает, что та ситуация, к которой она привела страну, приведет ее к необратимому политическому банкротству», - говорится в заявлении Банка страны.

«Правление Национального банка Украины обращается ко всем должностным лицам, политикам, представителям средств массовой информации быть максимально ответственными относительно распространения неправдивой информации и информации, которая создает панику у населения. Напоминаем, что кроме моральной ответственности перед людьми, подобные действия могут вести к уголовной ответственности, и являются преступлением перед обществом” – говорится в заявлении Национального банка Украины.

Виктор Балога заявил сегодня, что Юлия Тимошенко стала серьезным препятствием на пути преодоления экономического кризиса. По мнению главі Секретариата Президента Украины, в основе попыток Ю.Тимошенко во что бы то ни стало сбросить с себя ответственность за кризисное состояние отечественной экономики, в том числе и в финансовой сфере, лежат последствия непрофессиональных действий экономического блока правительства.

По убеждению В.Балоги, именно Кабинет министров под руководством Ю.Тимошенко виноват в том, что мировой экономический кризис настолько пагубно отразился на украинской экономике.

Он также считает, что только из-за популистских действий Ю.Тимошенко в стране раскручен маховик инфляции, которая «съела» значительную часть доходов граждан. Только из-за чрезмерного увлечения премьера политикой в ущерб экономике страна за две недели до Нового года не имеет бюджета, а Кабинет министров даже не понимает макроэкономических показателей.

«Сейчас премьер и возглавляемая ею политическая сила в Верховной Раде хочет разыграть фактор Национального банка для захвата новых властных позиций. Не исключено, что фракция БЮТ будет блокировать работу парламента, чтобы добиться увольнения председателя НБУ. Однако истинной целью таких действий является вовсе не наведение порядка в финансовой сфере, а получение дополнительных дивидендов», - сказал В.Балога.

По его словам, Президент будет принимать решение о дальнейшем пребывании Владимира Стельмаха в должности председателя НБУ без какого-либо внешнего давления, заявил В.Балога.

Глава Секретариата также обратил внимание на то, что одним из очевидных свидетельств непрофессиональных действий Кабинета министров является отсутствие соглашения о поставках российского газа.

Минфин обнародовал перечень мер для стабилизации валютного рынка. Перечень вчера обсуждался во время встречи Президента Украины Виктора Ющенко с председателем Национального банка Владимиром Стельмахом и министром финансов Виктором Пинзеником.

По результатам совещания было предложено осуществить следующие меры, которые касаются трех блоков вопросов. Первый блок касается действий НБУ на валютном рынке Украины по применению интервенций. Он включает следующие принципиальные предложения: НБУ утром 18.12.2008 г. заявляет о своем участии на межбанковском валютном рынке (продажа валюты) по курсу 8,95 грн. за 1 долл. США.; Национальный банк заявляет о своем участии в торгах на валютном рынке 19.12.2008 г. по курсу 8,7 грн. за 1 долл. США.; официальный курс гривни остается неизменным; на понедельник 22.12.2008 г. объявляется проведение валютного аукциона.

Второй блок решений касается ограничения спроса на иностранную валюту. Он включает следующие ключевые меры: полное прекращение, на несколько недель, рефинансирования коммерческих банков (кроме операций по ОВГЗ); повышение ставки по кредитам «овернайт»; объявление о проведении ежедневного размещения депозитных сертификатов НБУ, повышение ставки доходности по этим сертификатам до 18-20%; объявление о покупке НАК “Нафтогазом Украины» иностранной валюты непосредственно у НБУ вне валютного рынка. Таким образом будет осуществляться покупка валюты и в дальнейшем. Повышение учетной ставки НБУ до 18%.

Третий блок решений касается следующего контроля или так называемого «пост-аудита» законности осуществления валютных операций коммерческими банками Украины. Он включает такие предложения: обязательное представление отчетности банками о покупке валюты для потребностей клиентов и для собственных потребностей ежедневно и ее использование в разрезе каждого клиента; проверка 20 коммерческих банков, которые занимались валютными операциями с целью спекуляций. Лишение таких банков валютных лицензий. Для этого предлагается представление отчетности банками об использовании купленной в период с 1 по 17 декабря 2008 года валюты для потребностей клиентов и для собственных потребностей.

Народный депутат Арсений Яценюк (фракция НУ-НС) предложил свои пути стабилизации ситуации на валютном рынке. 18 декабря в прямом эфире радио “Эра FM” он назвал 5 пунктов преодоления кризиса. По его словам, первый и самый важный пункт должен касаться деятельности НБУ. “Необходимо остановить необдуманное рефинансирование, потому что это фактически – печатание денег. Второе – необходимо закрыть границы по выводу капитала, а за последние три месяца за украинскую границу вывели около 3 миллиардов долларов”, – объяснил он.

Кроме того, по мнению А.Яценюка, следует немедленно принять меры по стабилизации гривневого и долларового курса именно в обменных пунктах. “Человек должен прийти и знать, что там есть валюта. Ради этого Нацбанк должен осуществлять те же меры, которые были в 2004 году. Я в 2004 году (А.Яценюк в 2004 году руководил Нацбанком – УНИАН) просто покупал наличную валюту и продавал ее коммерческим банкам”, - сказал депутат.

А.Яценюк также считает, что правительство должно остановить политику “накачивания деньгами экономики”. “Опять выплатили компенсации по Сбербанку... Куда эти деньги пошли? Я вам скажу – на валютный рынок. Фактически заработная плата выплачивается в угольной и в других отраслях также за счет кредитных средств – это напечатанные деньги. Если мы не перестанем печатать – мы не сможем остановить курс”, - считает он.

“И самое последнее - это доверие к власти. Если нет доверия к органам власти, начиная от правительства и заканчивая Национальным банком, никто не поверит в то, что курс стабилизируется. Если эти 5 пунктов будут утверждены и все на себя возьмут ответственность, и на будущей неделе будет стабилизация курса и банковской системы – тогда кадровый вопрос (в отношении председателя НБУ Владимира Стельмаха – УНИАН) не должен и не может стоять”, - сказал А.Яценюк.

Первый заместитель главы Нацбанка Анатолий Шаповал сообщил, что интервенции НБУ на межбанке вчера составили 180 млн. долларов . По его словам, вчера был утвержден порядок выхода НБУ на межбанк. “Вы увидите это сегодня, в понедельник и дальше”, - отметил он.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись падением котировок - 8,50/9,00 грн., к 11:00 спрэд сузился до 8,56/8,72 грн.

Цены на российскую валюту снизились – 0,2950/0,3200, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,1110/12,8300.

Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабинете министров просит руководство страны снизить «неконтролируемый» импорт и решить вопрос с курсом гривни. Обращение направлено Президенту, премьер-министру, главе парламента, Нацбанку.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день отечественные товаропроизводители находятся в критическом состоянии из-за значительных объемов импорта. «Именно неконтролируемый, массовый импорт, создав негативное сальдо торгового и платежного баланса Украины, стал предпосылкой украинского экономического кризиса», - отмечают в ассоциации.

Также существенным препятствием для нормального функционирования предприятий остается отсутствие доступа к кредитным ресурсам.

При этом ассоциация считает необходимым подписать Меморандум взаимопонимания между Кабинетом министров Украины и Советом национальных ассоциаций товаропроизводителей.

Эксперты заявляют о возможности того, что Украина в следующем году может оказаться на грани дефолта. Если в ближайшие недели украинские власти не вернут гривню хотя бы в коридор 7-8 грн./долл., то в следующем году Украина может столкнуться с полным финансово-экономическим упадком, который приведет финансовую и экономическую систему к дефолту. Как заявил генеральный директор КУА "Инэко-Инвест" Олег Морква, уже по итогам первого квартала 2009 года 20-25% украинских предприятий, а, возможно, и больше окажутся фактическими банкротами, что приведет к полной остановке или закрытию производств, в том числе и градообразующих, и массовому увольнению людей, что еще больше усилит социальную напряженность в обществе.

При этом абсолютное большинство инвестиционных программ в стране будет либо приостановлено на неопределенный срок, либо вообще свернуто как совершенно неперспективные. В связи с этим о каких-либо перспективах в рамках продолжения проекта Евро–2012, вероятно, придется просто забыть.

В сфере ТЭК. За неделю розничные цены на нефтепродукты в Украине увеличились в среднем на 2,9%. С 12 по 19 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 2,3-3,2% (в среднем на 2,9%), сообщает консалтинговая компания Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Черновецкий рекомендует установить предельные уровни рентабельности и торговых надбавок на основные продукты. Так, для всех субъектов ведение хозяйства, независимо от форм собственности, предельные уровни рентабельности производства продуктов питания рекомендованы: муки пшеничной высшего, первого и второго сортов, муки ржаной обойной – 8%; хлеба весом более 500 граммов из муки пшеничной высшего, первого и второго сортов и их смеси, муки ржаной и смеси муки пшеничной и ржаного простой рецептуры без добавления сахара, жира других наполнителей, а также хлеба и хлебобулочных изделий для диабетиков – 12%.

В мэрии сообщают, что согласно принятому решению, также устанавливаются предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя без учета расходов на транспортировку в междугородном сообщении на: колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое до 2,5% жира, сыр кисломолочный с массовой долей жира до 9%, сметану с массовой долей жира до 20%, масло сливочное с массовой долей жира до 7,5%; маслю подсолнечное, яйца куриные, мясо птицы – 10%. Кроме того, торговая надбавка на муку, макаронные изделия, крупы, сахар-песок должна составлять не больше 12%, а на говядину, свинину, хлеб – 15%.