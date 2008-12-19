Доход «Укрпочты» увеличился на 34%

Общая сумма дохода государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» выросла за 11 месяцев 2008 на 34,2% и составила 3,602 млрд.грн., или 114% к плану.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«Предприятие значительно активизировало свою деятельность, поэтому рост общих доходов «Укрпочты» достигнут, в первую очередь, благодаря увеличению на 28,6% объемов предоставляемых услуг», - отмечается в сообщении.

Другим фактором, который также повлиял на увеличение доходов (на 5,6%), на предприятии называют повышение уровня тарифов на некоторые виды услуг.

Финансовый результат предприятия от обычной деятельности до налогообложения составил 45,5 млн. грн., рентабельность деятельности предприятия за 11 месяцев 2008 года - 0,9%.

Предприятие не имеет задолженности по платежам в бюджеты и государственные целевые фонды. Всего уплачено налогов, сборов, других обязательных платежей на сумму 770,5 млн. грн., что на 6,8 млн. грн. больше запланированного и на 42,0% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Справка УНИАН. ГП «Укрпочта» - крупнейшее почтовое предприятие в Украине. В состав предприятия входят 31 филиал, более 15 000 отделений, на предприятии работают более 115 тыс. человек.