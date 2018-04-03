Баланс недели: Украина открыла счет дням до транша МВФ и успокоила гривню

Главной новостью уходящей недели в экономике стало заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристины Лагард о скором завершении третьего пересмотра программы сотрудничества Украины с Фондом, по итогам которого наша страна сможет получить очередной транш кредита в размере около 1 млрд долл. и сохранить достигнутую макроэкономическую стабильность.

«У меня есть все основания полагать, что технические вопросы, которые остались и должны быть решены, будут успешно выполнены, и в ближайшие дни мы все согласуем. И пересмотр программы будет завершен», - сказала Лагард, комментируя итоги переговоров с президентом Украины Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Порошенко поблагодарил главу МВФ за поддержку и пообещал, что вся необходимая работа будет завершена вовремя.

«У нас хорошее сотрудничество с МВФ, мы продолжим нашу работу на следующей стадии», - сказал президент, отметив, что Фонд был и остается ключевой поддержкой преобразований в Украине.

Миссия Фонда завершила работу в ноябре 2016 года, однако заседание по ее итогам в прошлом году не состоялось, несмотря на то, что наша страна выполнила все рекомендации МВФ, включая принятие госбюджета на 2017 год с дефицитом, не превышающим 3% ВВП, и национализацию крупнейшего в стране «ПриватБанка».

Среди прочих интересных экономических новостей из Давоса были заявления Порошенко о возможном расширении сотрудничества с Китаем и договоренности с правительством Швейцарии о совместных расследованиях преступлений режима беглого экс-президента Виктора Януковича, а также о финансовой помощи на 100 млн долл.

Форуму в Давосе предшествовал исторический визит в Киев вице-президента США Джозефа Байдена, который покинул свой пост, уступая место команде нового американского президента Дональда Трампа. В ходе встречи с президентом Украины Байден выразил надежду, что США останутся партнером нашей страны и продолжат поддержку.

Похвалив Украину за укрепление банковского сектора, он отметил, что останавливаться еще рано, и важно выполнять требования Международного валютного фонда, попутно снижая зависимость от российского газа и избавляясь от коррупции. Байден также призвал международное сообщество сохранять единство в борьбе с российской агрессией и не отменять санкции против РФ за оккупацию Крыма, пока Россия не вернет полуостров Украине.

Порошенко поблагодарил Байдена за поддержку и заявил о готовности продолжить плодотворное сотрудничество с новым руководством США.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал представителю стратегического партнера не останавливаться на пути реформ, которые «принесут мир, стабильность и спокойствие в нашу страну», сконцентрировавшись на судебной реформе, масштабной приватизации, преобразовании энергетического сектора, банковской системы и реформировании Пенсионного фонда.

Пенсионные страсти

Одним из условий успешного продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и сохранения хрупкой стабильности государственных финансов является проведение в Украине пенсионной реформы. На уходящей неделе украинские власти, приоткрывая завесу тайны о сути этой реформы, окончательно сбили с толку украинцев.

Минсоцполитики утром в понедельник, 16 января, сообщило, что в ходе встречи с постоянным представителем МВФ Жеромом Ваше глава ведомства Андрей Рева анонсировал пенсионные нововведения, которые, по его словам, станут для украинцев «шоком». Среди элементов шокотерапии министр назвал единый подход к начислению пенсий, снижение обязательного страхового стажа до 15 с 20 лет, возможность купить страховой стаж, запрет работать и получать пенсию одновременно, отмену всех надбавок.

Рева также сообщил, что соответствующий закон может заработать в Украине уже в июле текущего года. И все бы ничего, но одновременно с этой новостью в ряде СМИ появилась информация о том, что обновленная пенсионная система предполагает, прежде всего, повышение пенсионного возраста до 63 лет, как того якобы требует новый меморандум о сотрудничестве с МВФ.

Вскоре Минсоцполитики аннулировало релиз о заявлениях Ревы, а вице-премьер Павел Розенко поспешил заверить, что никаких фиксированных обязательств повышать пенсионный возраст у Украины нет.

«Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в других обязательствах перед другими институциями. Я уверен, что нынешнее правительство и власти не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста», - заявил вице-премьер.

Розенко также сказал: «Многое из того, что было наговорено сегодня, не имеет никакой перспективы в вопросах проведения пенсионной реформы. В том числе, если у кого-то есть какая-то идея, то она еще не обсуждалась на уровне правительства». Тем самым давая понять, что единого видения будущего пенсионной системы Украины в правительстве пока нет.

Взволнованные вместе с обществом эксперты подтвердили, что представители власти с ними план реформирования пенсионной системы не обсуждали.

«Диалога с экспертами-экономистами и общественностью пока не наблюдается, о новом законопроекте ничего никому не известно», - прокомментировала ситуацию главный менеджер группы «Пенсионная реформа» общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Галина Третьякова.

По ее словам, тема пенсионной реформы стала актуальной, поскольку в этом направлении до сих пор ничего не сделано, но новый Меморандум с МВФ содержит обязательство по сокращению дефицита Пенсионного фонда.

«Наше правительство так и не нашло вариантов сбалансирования солидарного уровня. Ситуация усугубляется, а правительство до сих пор не нашло подходов к пенсионной реформе, под реформой подразумевают только косметические вещи», - добавила Третьякова.

Проект пенсионной реформы на уходящей неделе общественность так и не увидела. На очередном заседании в среду, 18 января, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с объемом доходов 284 млрд грн и бюджетными дотациями на покрытие дефицита 141 млрд грн. Растущий дефицит ПФ правительство рассчитывает покрывать за счет роста поступлений единого социального взноса от повышения минимальной зарплаты. Однако пока эксперты затрудняются дать оценку как объемам, так и вероятности роста этих поступлений в будущем.

Лондонский суд

Пока одна часть лидеров страны была в Давосе, а другая – спорила на тему пенсионной реформы, Высокий суд Лондона провел трехдневные слушания по обращению России в рамках иска против нашей страны. Речь идет о долге Украины по кредиту, полученному в декабре 2013 года посредством выкупа евробондов через Ирландскую фондовую биржу. РФ, давшая три года назад взятку Виктору Януковичу за отказ от европейской интеграции и превращение Украины в российского сателлита, теперь хочет рассмотрения иска по ускоренной процедуре.

Механизм привлечения кредита был коммерческим, но поскольку облигации выкупил российский Минфин по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и Януковичем, Россия считает долг межгосударственным. Развязанная в последствии Кремлем война против Украины, убийство 10 тысяч наших сограждан, разрушение имущества на миллиарды долларов, аннексия Крыма и оккупация части Донбасса, понятное дело, участником этой сделки не признается.

Напомним, в ноябре 2015 года Украина успешно завершила реструктуризацию части внешнего долга, договорившись с держателями еврооблигаций 13 серий. Согласились все, кроме держателей «российских» бондов на 3 млрд долл., поскольку РФ настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов. В этой связи с декабря 2015 года Украина ввела мораторий на выплату этого долга, а Россия в феврале 2015 года обратилась в суд Лондона.

Как пояснил УНИАН эксперт Dragon Capital Сергей Фурса, в ближайшие дни суд определит процедуру рассмотрения иска, при этом нашей стране выгодно рассмотрение дела по длительной процедуре.

«Идеальное решение из возможных: Украина должна заплатить России, но сделает это, как только РФ заберет войска с украинской территории. Потому что украинская территория оккупирована в результате действий России, являющейся нашим кредитором», – пояснил он, отметив, что суд может пойти на такое решение, поскольку подобные прецеденты, когда суд признавал долг одиозным, уже были.

Украинская сторона настроена отстаивать свою позицию до конца.

«При отрицательном решении апелляция всегда возможна», - заявил министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос о готовности вернуть России спорный кредит в случае проигрыша в суде Лондона. Министр подчеркнул, что Украина получила этот кредит под давлением и понесла огромные потери в результате действий РФ.

Суд завершил слушание в четверг, 19 января, поздно вечером, и судья пообещал огласить решение «in due course» (должным образом), что, по оценкам юристов, может занять несколько месяцев.

Гривня успокоилась

Утомившись от традиционных для начала года волнений, приведших к снижению курса гривни к доллару на 2,8%, валютный рынок приходит в равновесие. После котировок на межбанковском валютном рынке на уровне 27,8/27,9 грн/долл. в понедельник, 16 января, к концу недели гривня окрепла до 27,4/27,5 грн/долл. И Национальный банк, который ранее выходил на межбанк для стабилизации курса с довольно крупными объемами продажи валюты, наконец взял паузу.

Очевидно, что подобная турбулентность на валютном рынке возможна и в дальнейшем, поскольку, по оценкам опрошенных УНИАН экспертов, тренд девальвации гривни в этом году продолжится, с усилением колебаний курса в начале и в конце года.

Совет НБУ, как и планировал, во вторник, 17 января, провел заседание относительно текущего состояния валютного рынка, по итогам которого решил обратиться к правительству с предложением «пересмотреть практику бюджетной экспансии в конце года», предполагающую наращивание предложения гривни в обращении, которая давит на валютный рынок. «Правительству следует прислушиваться к нашим рекомендациям. Убежден, что их реализация будет способствовать возрождению доверия к банкам, возврату депозитов в банковском секторе, активизации кредитования, а значит, создаст прочную основу для восстановления национальной экономики», - подчеркнул глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Комментируя итоги пережитого шторма, старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что колебания курса в начале года стали традицией, и основные причины этих явлений в снижении деловой активности экспортеров, а также активном «осваивании» в конце года бюджетных денег.

«Но и в 2015, и в 2016 году рост доллара в начале года сменялся его существенным падением, когда избыток гривневой ликвидности «рассасывался», и активнее начинала поступать выручка от экспорта. Вероятнее всего, и нынешний год не будет исключением, и доллар по итогам года вернется к уровням 27 грн, при этом до конца первого квартала нельзя исключать его снижение и до 26 грн», - прогнозирует эксперт.

Предстоящая неделя обещает быть не менее интересной. Будем ждать позитивных новостей от МВФ и надышавшихся целительным горным воздухом Давоса чиновников. Госстат обнародует данные по промпроизводству по итогам 2016 года. Украинский бизнес также завершает подсчеты итогов прошлого года, которые мы вскоре узнаем. Не переключайтесь.

Ольга Гордиенко (УНИАН)