«Фокстрот» стал партнером акции «Согреем детей-сирот своим теплом!»

Первый Национальный канал отпраздновал Миколая социальной акцией «Согреем детей-сирот своим теплом!»

Група компаний «Фокстрот» стала партнером праздника в детском доме «Горобинонька»

На протяжении двух месяцев коллектив Национальной телекомпании Украины собирал подарки для детей-сирот из детского дома «Горобинонька» (с. Гребенки, Васильковский район, Киевская область). Популярные ведущие украинского телепространства Светлана Леонтьева («Новости»), Наталия Розинская («Найдем выход»), Андрей Смиян («Новости») и Тимур Мирошниченко («Евровидение») от имени Национальной телекомпании Украины подарили маленький праздник 39 жителям детского дома. Каждому ребенку гости привезли персональный подарок (узнали раньше, чего именно желает ребенок), а всем вместе – большие тюки одежды, игрушек, канцтоваров.

Популярных телезвезд поддержала Группа компаний „ФОКСТРОТ”.

«С Первым Национальным мы давно и плодотворно сотрудничаем в социальном проекте «Большое сердце маленькой жизни», - рассказала пресс-секретарь ГК „ФОКСТРОТ” Алевтина Белецкая. – Инициативу журналистов – согреть теплом еще 39 маленьких сердец – не колеблясь поддержали. Ведь у всех взрослых в этот день одна цель - деть должны получить от взрослых свою часть добра, улыбок, радости и надежды».