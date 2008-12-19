Главное на 19 декабря (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня касается курсовой политики. Президент дал Нацбанку и другим банкам 10 дней на возобновление стабильного курса гривни.

На совещании с банкирами он призвал НБУ и банкиров договориться о совместных шагах, которые они должны предпринять на протяжении этих десяти дней. Президент выразил мнение, что банки должны приложить все усилия, чтобы предложение валюты максимально удовлетворяло потребности рынка.

Напомним, 18 декабря председатель Национального банка Украины Владимир Стельмах заявил, что НБУ будет принимать жесткие меры для стабилизации курса гривни и будет выходить на рынок с усиленными интервенциями.

По словам министра финансов Виктора Пинзеника, с 18 декабря Нацбанк ежедневно будет выходить на валютные аукционы с фиксированной ценой, вчера с 8,95 грн. за долл., сегодня – 8,7 грн. за долл. При этом, по его словам, официальный курс доллара не будет изменяться. Также он сообщил, что НБУ на постоянной основе будет проводить валютные аукционы.

Еще одна новость с этого совещания. Президент поручил Службе безопасности Украины разобраться, кто стоит за информационными провокациями о якобы отсутствии резервного фонда Национального банка.

Президент подчеркнул, что сегодня валютные резервы НБУ составляют 30 млрд. долларов США, а если учитывать и 12 млрд. долларов транша Международного валютного фонда, то эта сумма составит 42 млрд. долларов. В.Ющенко назвал ложной распространенную в СМИ информацию об отсутствии резервного фонда или его неликвидности. Президент призвал банкиров подписать меморандум относительно организации работы на валютном рынке.

Президент считает, что позитивная динамика курса гривни, которая наблюдается сегодня на валютном рынке, подтвердила действенность избранных финансовых механизмов и регуляторов, проинформировала пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова после завершения встречи Президента с Советом банкиров. Между тем, на совещании с банкирами Президент выступил за ликвидацию обменных пунктов валют, работающим по агентским договорам.

Хроника валютного курса. В обменных пунктах Киева курс доллара США за несколько часов снизился в среднем на 0,5-2 грн. Покупка составляет 6,00-6,25 грн. (по состоянию на 10:00 курс покупки составлял 6,80-8,50 грн.), продажа – 8,75-9,00 грн. (на 10:00 – 8,80-9,50 грн.).

В частности, изменился курс гривня-доллар

в «Укргазбанке» - на 16:00 курс составил 7,00/8,40 грн./долл. (по состоянию на 10:00 – 8,50/9,50 грн./долл.);

в «OTP Банк» - на 16:00 курс составил 7,85/8,75 грн./долл. (по состоянию на 10:00 – 8,60/8,80 грн./долл.);

в «Укрэксимбанк» - на 16:00 курс составил 7,00/8,85 грн./долл. (по состоянию на 10:00 – 8,05/9,35 грн./долл.).

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,5000/9,0000, к 11:00 сузился спрэд – 8,5600/8,7200, а к 12:00 цены снизились до 8,3000/8,4500. К закрытию ценовые уровни достигли низа – 8,2500/8,4000.

Как сообщили в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 8,6500/8,7000.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2950/0,3200, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2980/0,3120, а к 12:00 упали до 0,2925/0,3025. К закрытию торгов цены снизились до 0,2870/0,2950. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7625 (+0,2444).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4251/53, а к 14:00 упали до 1,3954/56. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1110/12,8300, к 11:00 цены ушли вниз – 12,0990/12,3315. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли минимума – 11,5100/11,7250.

НБУ на 22 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 787.8800 (на 19 декабря – 787.8800)

100 EUR – 1098.3047 (на 19 декабря – 1151.5654)

10 RUR – 2.8407 (на 19 декабря – 2.8537)

Финансовая новость. Банк BNP Paribas Group готов оказать содействие банковской системе Украины в случае необходимости, заявил главный советник председателя правления BNP Paribas Group, член наблюдательного совета АКИБ «Укрсиббанк» Жан Лемьер сегодня на встрече с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным.

В ходе встречи обсуждался ряд финансово-экономических проблем, которые возникли в Украине из-за мирового финансового кризиса.

Ж.Лемьер отметил, что у группы Paribas «особое отношение к Украине». BNP Paribas – французский банк, один из крупнейших в Европе и мире. Занимает первое место во Франции и пятое в мире по размеру активов (1,23 трлн. долларов на начало 2006 года). По показателям рыночной капитализации и размеру прибыли занимает первое место в еврозоне. Банк осуществляет свою деятельность в 87 банках, включая Украину. BNP Paribas осуществляет активные операции в области инвестиций, управления активами, а также на розничном рынке.

Новость в кадровой политике. Фракция БЮТ на следующей пленарной неделе будет требовать рассмотрения в парламенте вопроса об освобождении Валентины Семенюк-Самсоненко от должности председателя Фонда государственного имущества, заявил народный депутат от БЮТ Валерий Писаренко. По его словам, фракция выступала за то, чтобы этот вопрос рассматривался во время сегодняшнего пленарного заседания. «Но Валентине Семенюк-Самсоненко повезло, поскольку в повестку дня были включены другие острые вопросы, которые нуждались в первоочередном рассмотрении», - сказал он, добавив, что фракция БЮТ не хотела, чтобы работа ВР была заблокирована, и поэтому согласилась отложить рассмотрение данного вопроса на следующую неделю.

Новости энергетического сектора. Прогноз по кредитоспособности украинского сектора ТЭК на 2009 год является негативным. Об этом сказано в специальном отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В сообщении отмечается, что такой прогноз Fitch сделал в связи с кризисом фондирования в контролируемом государством секторе производства энергии, понижательным давлением на регулируемые тарифы ввиду серьезной рецессии, ограниченным доступом к банковскому кредитованию и рынкам долгового капитала и продолжающимися сложностями у НАК «Нафтогаз Украины» («B»/Rating Watch «негативный»).

В отчете оценивается воздействие значительного дефицита инвестиций в выработку энергии, которые не обеспечиваются в необходимом объеме, несмотря на увеличение тарифов. Такая критическая нехватка инвестиций может стать препятствием для либерализации рынка и привести к нестабильной политике в электроэнергетическом секторе.

Fitch предполагает, что в результате экономической рецессии в Украине в 2009 году спрос на энергию сократится, что обеспечит лишь временную передышку в плане сокращения резерва мощности.

По прогнозам Fitch, риск ликвидности и рефинансирования в украинском секторе ТЭК останется высоким в течение большей части 2009 года, поскольку иностранные банки и рынки фактически закрыты для украинских эмитентов. Все энергетические компании, имеющие задолженность в иностранной валюте, а доходы главным образом в гривнях, будут испытывать значительные сложности в связи с валютным кризисом, оказывающим воздействие на гривню, что привело к ограничению доступности валютных средств.

Также в сообщении отмечается, что «Нафтогаз» в 2009 году будет сталкиваться со значительными сложностями, включая потенциально недостаточное государственное субсидирование убыточного сегмента по снабжению населения, более высокие импортные цены, аккумулирование кредиторской задолженности по газу и ограниченный доступ к внешнему финансированию.

В то же время Fitch продолжает рассматривать «Нафтогаз» как важный стратегический актив для украинского правительства (Украина имеет рейтинги «B+»/прогноз «негативный») и учитывает в рейтингах компании государственную поддержку.

Украинские компании сектора ТЭК, рейтингуемые Fitch, включают НАК «Нафтогаз Украины» и DTEK Holdings Limited («B+»/прогноз «негативный»).

В продолжение темы ТЭК. Президент Указом № 1178/2008 приостановил действие распоряжения Кабинета Министров от 3 декабря №1517-р, которым были включены в список приватизируемых в 2009 году объектов ряд предприятий.

Как сообщает официальный сайт Президента, запрещается продажа в 2009 году государственных пакетов акций ОАО «Турбоатом», ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Центрэнерго», ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г. И. Петровского», ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море», ОАО «Мукачевский завод «Точприлад», а также отменяется подготовка к продаже в 2009 году Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), Херсонского государственного завода «Паллада».

В соответствии с документом, " Турбоатом" является разработчиком и производителем передовых образцов турбин для атомных, тепловых и гидравлических электростанций, "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" обеспечивает, в частности, выпуск научно-технической продукции в отрасли насосостроения для атомной и тепловой энергетики.

Еще одна новость в сфере ТЭК. Экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности предложила Министерству транспорта и связи, Министерству финансов и Министерству экономики рассмотреть вопрос относительно снижения тарифов на транспортировку нефтепродуктов.

Данное предложение мотивировано тенденцией снижения цен на нефтепродукты, которые потребляются предприятиями железнодорожного транспорта Украины.

В то же время, Государственной инспекции по контролю за ценами рекомендовано продлить мониторинг розничных цен на бензин и дизельное топливо с учетом данных секретариата Экспертно-аналитической группы, а также изменения ситуации на рынке нефтепродуктов и валютном рынке, а по результатам проинформировать Кабинет министров.

В ходе совещания приняты предложения членов секретариата Экспертно-аналитической группы относительно целесообразности внесения изменений в алгоритм расчета ценового коридора, с учетом инвестиционной нагрузки, курса валюты, базовой ставки кредитования, железнодорожных тарифов и т.д.

Кроме того, Антимонопольному комитету Украины рекомендовано осуществить проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции субъектами хозяйствования, которые ведут свою деятельность на рынке авиационного топлива. В то же время, Минтопэнерго рекомендовано провести в январе-феврале 2009 года проверку выполнения инвестиционных обязательств и планов-графиков реконструкции и модернизации производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Отчет по результатам проверки должен быть рассмотрен на заседании Экспертно-аналитической группы в I квартале 2009 года.

НАК «Нафтогаз Украины» оплатил газ, поставленный из России в сентябре и октябре, поэтому можно категорически утверждать, что на сегодняшний день у компании нет долга за газ перед «Газпромом», заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Во-первых, речь сейчас не идет о погашении (долга – УНИАН), поскольку по состоянию на данный момент все, что считалось как задолженность на базе официальных контрактов, уже погашено. Речь идет о текущих платежах за ноябрь и декабрь», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что согласно взаимообязующим документам, оплата за прошедший месяц осуществляется в течение следующего месяца. «То есть мы до конца декабря должны оплатить газ, полученный в ноябре. Соответственно, газ, который будет получен в декабре, должен быть оплачен до конца января 2009 года. Как правило, в сложившихся уже схемах сотрудничества все проплаты производились между 20-м и 30-м числами. Так что сейчас термин "долг" не должен фигурировать. Речь идет о расчетах за текущий месяц в рамках контрактов - это абсолютно приемлемая схема», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Новость от химпрома. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» остановлены все работы в цехах по производству аммиака, ацетилена, винилацетата, карбамида, а до конца декабря остановятся цеха по производству адипиновой и уксусной кислот, заявил президент ЗАО Алексей Кунченко, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия.

«Наша продукция на 75% идет на экспорт. В первую очередь, мы остановили те производства, которые сегодня приносят убытки при реализации на международном рынке. Впрочем, декабрь и январь всегда были «мертвыми» месяцами, даже в лучшие времена», - отметил он.

По его словам, есть надежда, что после Нового года спрос на химическую продукцию возобновится, и она начнет реализовываться «не ниже цеховой, производственной себестоимости». Пока этого не произошло, коллектив будет получать зарплату, исходя их 4-дневной рабочей недели. При этом не будут осуществляться выплаты премий, сказал руководитель предприятия.

Председатель Наблюдательного совета ЗАО "Северодонецкое объединение Азот" Александр Ровт спрогнозировал, что ситуация начнет стабилизироваться к марту 2009 года.

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.

Макроэкономика. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе-октябре 2008 года против января-октября 2007 года вырос на 7,9% - до 110 млрд. 773,7 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Как отметили в Госкомстате, прибыль получили 66,8% всех предприятий страны - они завершили январь-октябрь 2008 года с финрезультатом 144 млрд. 424,6 млн. грн.

С убытком январь-октябрь т.г. завершили 33,2% предприятий, их финрезультат составил 33 млрд. 650,9 млн. грн.

Международные новости. Администрация США выделит американским автопроизводителям - компаниям «Дженерал Моторс» (General Motors) и «Крайслер» (Chrysler), которые оказались на грани банкротства из-за финансового кризиса, помощь в размере 17,4 млрд. долларов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в США, об этом Президент США Джордж БУШ сообщил во время утреннего телеобращения в пятницу перед открытием американской фондовой биржи.

В своем обращении Дж.БУШ отметил, что при нормальных условиях «Дженерал Моторс» и «Крайслер» должны обанкротиться, ведь они принимали неправильные бизнес-решения. Однако из-за того, что экономика США находится в состоянии рецессии, правительство должно им помочь.

«Это не обычные обстоятельства, - сказал Дж.БУШ. - Если мы позволим американской автоиндустрии упасть посреди финансового кризиса и рецессии, это будет безответственно».

Напоследок о погоде и автодоре. По данным МЧС, до конца дня 19 декабря и на протяжении 20 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, сохранятся сложные погодные условия. В Одесской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Херсонской областях – местами сильный гололед, в отдельных районах налипание мокрого снега, а в восточных, южных областях и Крыму порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в Приазовье – 25 м/с.

Коммунальное предприятие «Киевавтодор» в связи с гололедицей работает в усиленном режиме.