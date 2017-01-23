Кабмин утвердил направления инновационной деятельности страны до 2021 года

Кабинет министров Украины утвердил перечень среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности общегосударственного уровня на 2017-2021 годы, в основе которых - внедрение систем Интернета вещей, квантовых вычислений и ЗD-прототипирования.

Соответствующее распоряжение правительства №1056 было принято 28 декабря и опубликовано сегодня, 23 января, в газете "Урядовый курьер".

Согласно пояснительной записке к документу, его принятие обеспечит реализацию направлений инновационной деятельности, создаст основу для формирования среднесрочных приоритетных направлений отраслевого уровня.

Распоряжением, в частности, предусмотрено развитие и внедрение систем Интернета вещей, освоение технологий квантовых вычислений, создание материалов и технологий для ЗD-прототипирования и т.д.

Также документом предусмотрено освоение новых технологий транспортирования энергии, высокотехнологического развития транспортной системы, ракетно-космической отрасли, авиа-, судостроения и внедрение новых технологий в сфере медицины.

Кроме того, документ включает развитие применения в Украине технологий более чистого производства и охраны окружающей среды.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года Кабинет министров Украины разработал проект среднесрочного плана развития страны до 2020 года, в основе которого - экономический рост и восстановление промышленности. Проект плана представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, ключевыми целями правительственного плана являются приватизация, развитие агросектора, развитие добывающей отрасли с возможностью полного обеспечения собственным газом и углем всех категорий потребителей к 2020 году, развитие дорожного хозяйства и логистических возможностей, включая строительство автомобильных дорог, портовой инфраструктуры и модернизацию "Укрзализныци", на которую государство, по словам Гройсмана, выделяет порядка 16 миллиардов гривень.