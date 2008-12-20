Тимошенко призывает Ющенко и Стельмаха уйти в отставку

Юлия Тимошенко призывает президента Виктора Ющенко подать в отставку из-за девальвации гривни.

Как сообщает "Украинская правда", об этом премьер заявила в эфире программы "ШустерLive" телеканала "Украина".

По ее словам, в условиях нынешнего кризиса был политический план, который состоял из двух частей: политической и попытки заработать.

"Что за политический план? Когда страна доводится до дефолта, когда за день на несколько гривень роняют курс, когда заявляют, что все банки на грани…, ввести прямое президентское правление через введение чрезвычайного положения", - заявила она.

"Я хочу сказать: пока я живу, дышу, и буду при власти, хоть фактически и в оппозиции к ним красивым и хорошим, я этого не допущу!" - заверила Тимошенко.

"Президент страны, который сегодня работает, чтобы было чем хуже, тем лучше, и зарабатывает на беде людей, должен уйти в отставку завтра, вместе с главой Нацбанка", - отметила в запале риторики премьер.

Перед этим Тимошенко заявила, что курс доллара к гривне в пятницу снизился лишь благодаря проведенной ею пресс-конференции, а также потому, что в Нацбанке испугались созданной в парламенте комиссии.