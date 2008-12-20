Катеринчук угрожает развалить коалицию

Народный депутат от НУ-НС, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК обещает отозвать свою подпись из-под коалиционного соглашения, если в ближайшее время в комитетах Верховной Рады и в парламенте в целом не будет рассмотрен проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время съезда Европейской партии Украины.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что проект Налогового кодекса, который еще в марте был подан в ВР, до сих пор не прошел рассмотрение в профильном парламентском комитете.

«Если в ближайшие пленарные недели этот проект документа не будет рассмотрен комитетом, то я отзову свою подпись под коалиционным соглашением», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Он объяснил такое свое требование тем, что принятие Налогового кодекса могло бы значительно минимизировать последствия мирового экономического и финансового кризиса.

Напомним, что к последнему моменту под соглашением о создании коалиции БЮТ, НУ-НС и Блоку Литвина от фракции НУ-НС стояло лишь 36 подписей, тогда как необходимый минимум составляет 37. И только подпись нардепа Ярослава Джоджика позволила объявить о создании коалиции трех.