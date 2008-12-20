АНОНС на 22 декабря 2008 г.

Заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины. Нужна аккредитация.

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Пресс-конференция на тему: "Odnoklassniki.ru – новое качество медийной Интернет-рекламы на украинском рынке". Пресс-конференция посвящена выходу на украинский рынок Интернет-рекламы сайта Одноклассники.ru с качественно новыми предложениями и эксклюзивному сотрудничеству с компанией РА "Internet-Media". Участники: Анна Ефимова, ведущий специалист по рекламе Odnoklassniki.ru; Роман Ковалев, директор РА "Internet Media"; Александр Колтунов, управляющий Sales House "StarFamily".

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Пресс-конференция на тему "Итоги исследования возможностей IPO для украинских эмитентов". Участники: партнер киевского офиса "Бейкер и Макензи-Си-Ай-Эс, Лимитед" Оксана Симонова, партнер киевского офиса "Бейкер и Макензи-Си-Ай-Эс, Лимитед" Николай Стеценко, ген.директор, партнер коммуникационной компании "Михайлов и Партнеры. Украина" Марина Стародубская, директор рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Владимир Духненко, зам.директора, главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" В.Шапран.

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Круглый стол «Подготовка ЕВРО-2012 в Украине. Итоги 2008 года. «Дорожная карта» на 2009 год». Участники: вице-премьер-министр Украины Иван Васюник, президент ФФУ Григорий Суркис, исполнительный директор ФФУ Иван Федоренко, глава Координационного бюро по подготовке ЕВРО-2012 при Кабинете министров Украины Илья Шевляк, координаторы профильных направлений Координационного бюро, депутаты ВР Валерий Сушкевич, Олесь Доний, директор ЦСИ «София» Андрей Ермолаев, независимые эксперты, Комитет ЧЕ-12.

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Пресс-конференция на тему "Причина большинства квартирных краж в Украине – низкая взломостойкость замков". В рамках пресс-конференции состоится демонстрация наиболее распространенных способов взлома квартирных замков, а также будут представлены рекомендации по способам защиты от взлома. Участники: генеральный директор ООО "Киевспецсталь" Александр Лапин и директор по маркетингу ООО "Киевспецсталь" Николай Лапин. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Что спасет отечественную промышленность от последствий мировой финансово - экономического кризиса: предоставление преференций конкретным отраслям или сохранение миллионов рабочих мест?” Будет идти речь о принятом Верховной Радой Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации финансового кризиса на развитие отечественной промышленности». Участник: автор закона, народный депутат Украины (фракция БЮТ), председатель комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская.

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Состоится брифинг при участии победителей Национального конкурса «Благотворитель года 2008». Начнется церемония награждения победителей конкурса. Участники церемонии: председатель Наблюдательного Совета МБФ “Украина 3000” Екатерина Ющенко, представители Представительства ООН и РЕ, известные артисты и спортсмены, а также самые выдающиеся благотворители 2008 года, определенные независимым жюри. Среди победителей - компании „Кока-Кола Украина Лимитед”, Группа компаний „НІКО”, Фонд Виктора Пинчука, МБФ „Каритас Украины”, БФ „Центр социальных программ компании РУСАЛ в Украине”, МДЦ „Артек” и другие. По завершении церемонии награждения состоится спектакль „Оскар - Богу” по произведениям Э.Шмидта (там же).