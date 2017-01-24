Украина и Израиль проводят четвертый раунд переговоров по зоне свободной торговли

Украина продолжает переговоры с Израилем о формировании зоны свободной торговли и рассматривает это государство как перспективного партнера в сельском хозяйстве, энергетике, сфере IT, промышленности и туризме.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«В Киеве проходит IV раунд переговоров между Украиной и Государством Израиль о заключении Соглашения о зоне свободной торговли. В рамках этого раунда стороны ставят цель достигнуть общего видения и согласовать общие подходы к торговым преференциям для сельскохозяйственных и промышленных групп товаров. Украина рассматривает Израиль как перспективного торгового и инвестиционного партнера в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, ІТ, туризм и других», - говорится в комментарии Минэкономразвития.

Комментируя ход переговоров, торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, что говорить о сроках завершения переговоров пока рано, однако налаженный диалог весьма результативен и интенсивен. «Мы рассчитываем, что нынешний этап переговоров будет также результативным и поможет продвинуться в деле определения взаимовыгодных договоренностей», – сказала Микольская, добавив, что Украина крайне заинтересована в беспошлинном экспорте своей агропродукции и продукции машиностроения в Израиль.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль планировали завершить переговоры по Зоне свободной торговли еще в конце 2016 года. Однако в силу целого ряда причин переговорный процесс продолжился и в текущем году.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Государство Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).