Ющенко называет Тимошенко авантюристкой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО авантюристкой, которая только борется за власть.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

По словам Президента, еще во время избирательной президентской кампании в 2004 году, когда он ездил по стране агитировать, люди спрашивали: «Почему эта воровка возле вас?». В.ЮЩЕНКО ответил, что просил тогда не делать самосуд, не толковать, почему она ворует газ, почему она ворует бюджет, поскольку вынести приговор человеку может лишь суд.

«И стояла она за спиной у меня на Майдане не ради борьбы за украинские идеалы. Она стояла за себя. И не было такого дня, чтобы она стояла за народ, или за Украину - это авантюрист в политике, который будет топить всех, потому что ей нужно одно – безграничная власть», - отметил В.ЮЩЕНКО.