Президент называет формирование коалиции «политической коррупцией»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что коалиция в Верховной Раде сформировалась на основе «политической коррупции», но сейчас распускать парламент он не намерен.

Об этом глава государства заявил вчера, 21 декабря, в интервью телеканалу «Интер».

Президент назвал авантюрой формирование коалиции блока Юлии Тимошенко, НУ-НС и Блока Литвина: «Эта авантюра, которая была проведена, привела к тому, что через подкуп, через политическую коррупцию три политические силы проголосовали за создание этой коалиции. Я подчеркиваю, что через политическую коррупцию было достигнуто принятие такого решения».

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня нет публичного соглашения, которое бы подписало более 226 народных депутатов, необходимых для существования большинства.

«Таким образом, мы можем сказать, что в парламенте сегодня нет коалиции, которая бы имела 226 голосов. И эта ситуация сформулирована лишь для одного – для того, чтобы продолжить стагнацию премьера ТИМОШЕНКО и той политики, которую она проводит», - отметил глава государства.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет всегда поддерживать работающий парламент, а работающим, по его мнению, он может быть лишь в одном случае – если «более 226 депутатов объединятся и возьмут на себя ответственность за курс в стране».