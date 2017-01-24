Штат Фискальной службы за прошлый год сократился почти на 20%

Фактическая численность работников Государственной фискальной службы по состоянию на 20 января 2017 года составляет 41 285 человек, из которых 2550 находятся в декретных отпусках, сообщается на сайте службы.

В прошлом году экс-министр финансов Наталья Яресько сообщала, что количество работников налоговой по состоянию на 1 января 2016 года составляло 51 тысячу сотрудников, таким образом, за год штат налоговой сократился на 19%.

По данным службы, на текущий момент в центральном аппарате ГФС работают 1 478 человек, территориальных налоговых органах - 27 092, таможнях - 9 697 работников.

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"Все мероприятия по сокращению работников службы принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства. Была проведена реорганизация некоторых территориальных органов ГФС путем их присоединения к соответствующим территориальным органам. Это привело к уменьшению количества налоговых инспекций с 322 до 168", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в рамках реформы Государственной фискальной службы планировалось по итогам 2015 года сократить штат на 30% благодаря внедрению электронных сервисов, но по итогам 2015 года ГФС не выполнила вовремя уменьшение численности.