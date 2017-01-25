Кубив представит индийскому бизнесу возможности сотрудничества с Украиной

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив намерен посетить с рабочим визитом Индию для участия в 23-м международном Саммите партнерства и представления возможностей Украины в сфере инноваций, инфраструктуры, промышленности и торговли.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, визит состоится 26-28 января. Помимо участия в саммите, Кубив также проведет ряд двусторонних встреч, однако их детали не разглашаются.

Индия входит в пятерку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Доля рынка Индии в общем объеме украинского экспорта, по данным Минэкономразвития, составляет 3,9%, или 1,2 миллиарда долларов.