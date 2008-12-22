Главное на 22 декабря (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается бюджетной политики. Первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Кабинет министров планирует завтра подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2009 год, а сегодня в 19.00 состоится заседание правительства, на котором планируется утвердить этот документ. Об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета руководства Верховной Рады.

Он также отметил, что кроме госбюджета в парламент будет завтра передана антикризисная программа действий правительства и пакет антикризисных документов, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

В частности, по словам А.ТУРЧИНОВА, эти законопроекты касаются внесения изменений в налоговое законодательство. В частности, предлагается отменить 6 общенациональных налогов и 10 местных налогов и сборов. Кроме того, отметил А.ТУРЧИНОВ, предлагается ввести налог на недвижимость, но платить его будут исключительно обеспеченные граждане. Также планируется ввести финансовые санкции за незаконное использование земельных участков и принять решение относительно акцизных сборов.

А.ТУРЧИНОВ заметил, что в связи с уменьшением поступлений в Пенсионный фонд планируется внести изменения в пенсионное законодательство. В частности, предусматривается ограничить 12-ю прожиточными минимумами наивысший уровень пенсий.

«Это временная мера, но на время борьбы с кризисом мы должны ее применить», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Также, по его словам, предусматривается существенно урезать льготы для народных депутатов. В частности, отменить бесплатное пользование залами официальных делегаций в аэропортах и на вокзалах, лишить их права на получение бесплатных санаторных путевок и тому подобное.

Он также подчеркнул, что Кабинет министров прогнозирует, что инфляция в следующем году составит 9,5%, а курс гривни по отношению к доллару - 7-7,50.

По его словам, именно такие показатели Кабмин закладывает в проекте госбюджета на 2009 год. При этом, по словам А.ТУРЧИНОВА, уровень ВВП в следующем году составит плюс 0,4%.

«Такова позиция Кабинета Министров, и она утверждена в макроэкономических показателях», - сказал он.

В то же время А.ТУРЧИНОВ не исключил, что некоторые параметры будут изменены во время заседания правительства и при окончательном утверждении проекта госбюджета.

А.ТУРЧИНОВ обратился с просьбой к ВР завтра в первом чтении рассмотреть все антикризисные законопроекты с тем, чтобы до конца года, в частности, в четверг, 25 декабря, был принят госбюджет на 2009 год.

Напомним, Кабмин на заседании 17 декабря уточнил основные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2009 год. В основу прогноза положен оптимистичный сценарий развития экономики, в частности, предусматривается рост ВВП на уровне 0,4% к предыдущему году, индекс потребительских цен – 109,5% (декабрь к декабрю), индекс цен производителей – 112%.

Продолжает обсуждаться и курсовая тема. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины и считает, что тот должен сам исправить сложившуюся финансовую ситуацию. Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

«В условиях, которые сложились на сегодняшний день, Президент против отставки В.СТЕЛЬМАХА. В.СТЕЛЬМАХ должен сам исправить ситуацию, в которую, к сожалению, в том числе и благодаря его действиям, мы пришли. У него есть для этого шанс и возможности. Сегодня втравить государство в еще одну кампанию, кампанию по, так сказать, выборам председателя Национального банка со всеми последствиями, Президент считает неправильным», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, ни В.СТЕЛЬМАХ, ни те, кто с ним работает в Нацбанке, еще не использовали всех возможностей для урегулирования ситуации на валютном рынке.

Есть новость и для банков. Они будут проводить валютные операции между собой только с 14:00 до 16:00, тогда как с 10:00 до 14:00 - непосредственно со своими небанковскими клиентами.

Соответствующее решение закреплено постановлением Национального банка Украины N435 и вступает в силу с 22 декабря.

"Если сумма купленной банком у своих клиентов (кроме банков) иностранной валюты не удовлетворяет потребности других его клиентов (кроме банков), банк эту сумму включает в заявку на участие в Системе подтверждения соглашений... Банки осуществляют операции между собой с 14:00 до 16:00", - указывается в документе.

Помимо того, постановлением предусматривается, что в случае превышения установленного лимита валютной позиции банк обязан продать такое превышение не позднее следующего банковского дня.

"В случае невозможности продать указанную инвалюту клиентам или другим банкам банк обязан продать ее НБУ по официальному курсу", - отмечается в постановлении.

Кроме того, НБУ повышает коэффициент резервирования по валютным кредитам для заемщиков, которые не имеют источников поступления иностранной валюты, до 50-100%. Это предусматривает другое постановление, которое набирает силу 28 декабря 2008 года, сообщает «Украинская правда».

Повышение будет осуществляться в зависимости от категории кредитной операции.

Банки обязываются резервировать соответствующие суммы по новым кредитам на отдельном счете в Нацбанке.

В постановлении указывается, что по валютным кредитам для безвалютных заемщиков (заключенным после вступления в силу этого постановления) устанавливаются коэффициенты резервирования на уровне: по категории операции "стандартная" - 50%, а по всем другим категориям - 100%.

Раньше соответствующие коэффициенты резервирования для таких заемщиков были установлены по категории "стандартная" на уровне 2%; "под контролем" - 10%; "субстандартная" - 40%; "сомнительная" - 80%; "безнадежная" - 100%.

Для заемщиков, которые имеют источники поступления валюты, такие коэффициенты сбережены на уровне - 2%, 7%, 25%, 60% и 100% соответственно.

По кредитным операциям (осуществленным до вступления в силу постановления) в инвалюте с заемщиками без источников валютных поступлений банки обязаны формировать резерв с коэффициентами на прежнем уровне.

Кроме того, в соответствии с утвержденными изменениями, банки обязаны осуществлять контроль над целевым использованием предоставленных кредитов, в соответствии с кредитными договорами.

При этом документом предусматривается, что физические и юридические лица - заемщики должны получать наиболее низкий уровень классификации оценки финансового состояния (на уровне "Д"), если в кредитных договорах с ними нет их письменного согласия на передачу и распространение соответствующей информации через бюро кредитных историй.

Хроника межбанка. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,85/8,30 грн., к 12:00 сузился спрэд – 7,95/8,30 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2680/0,2850 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2730/0,2850 грн. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 28,2610 (+0,4985) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4069/1,4072 долл. США, а к 12:00 цены выросли до 1,4111/1,4114 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками –11,0425/11,6820 грн., к 12:00 цены поднялись до 11,2160/11,7110 грн.

Еще одна новость в банковской сфере. Европейский банк развития и реконструкции предоставляет субординированный кредит размером 75 млн. дол. ОАО «Райффайзен Банк Аваль». Кредит предоставлен сроком на 10 лет.

«Данный проект следует рассматривать в контексте деятельности ЕБРР по участию в рекапитализации украинской банковской системы, которая функционирует в тяжелых условиях, а также имеет ограниченный доступ к ресурсам на международных рынках капитала», - говорится в сообщении ЕБРР.

Новость в энергетическом секторе. Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заверяет, что Украина обеспечена газом на осенне-зимний период. Об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета руководства Верховной Рады.

«Украина обеспечена газом на осенне-зимний период», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер не исключил, что, учитывая снижение объемов потребления газа в Европе, основной поставщик газа - Россия - будет обращаться к Украине с просьбой обеспечить хранение газа в газохранилищах.

В то же время А.ТУРЧИНОВ отказался назвать цену газа, которая закладывается в проекте госбюджета на следующий год.

Отметим, в пятницу, 19 декабря, пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сообщила, что на данный момент завершены расчеты за природный газ, потребленный в сентябре-октябре – перечислено 1 млрд. долл. Сейчас, по ее словам, происходит накопление необходимых сумм для оплаты закачанных объемов газа. 26 ноября заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сказал, что НАК является собственником более 17 млрд. кубометров газа, который закачан в ПХГ, из которых 11 млрд. кубометров газа - импортного происхождения.

В продолжение темы. Первый вице-премьер-министр РФ, председатель Совета директоров ОАО "Газпром" Виктор ЗУБКОВ предупредил европейских партнеров, что действия Украины, затрагивающие транзит природного газа через украинскую территорию, могут привести к нарушению стабильности поставок газа в Европу.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, В.ЗУБКОВ в соответствии с договоренностями в рамках Энергетического диалога России и ЕС об использовании Механизма раннего предупреждения, направил председателю Комиссии Европейских Сообществ и главам правительств стран Европы послание, в котором проинформировал о ситуации, складывающейся с транзитными поставками российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

По его словам, российская сторона в качестве жеста доброй воли разработала схему погашения долга за счет предоплаты за транзит российского природного газа по территории Украины. Вместе с тем, как отметил В.ЗУБКОВ, решение пока не найдено из-за неконструктивной позиции украинской стороны.

Затягивание урегулирования данной проблемы, по мнению первого вице-премьера России, вызывает особое недоумение на фоне решения МВФ предоставить Украине кредит в размере 16,5 млрд. долл. в целях сокращения дефицита, сбалансирования бюджета и поддержки банковского сектора страны.

В.ЗУБКОВ отметил при этом, что ответственность за сложившуюся критическую ситуацию, которая может сказаться на европейских потребителях газа, в полном объеме несет украинская сторона и, следовательно, ключ к урегулированию находится у нее.

Напомним, 18-19 ноября 2008 года в Москве проводились переговоры главы НАК "Нафтогаз Украины" Олега ДУБИНЫ и председателя правления ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА о поставках и транзите газа в 2009 году. По данным газеты "КоммерсантЪ-Украина" от 19 ноября, в ходе переговоров российская монополия предложила Украине механизм погашения долга за газ, составляющего 2,4 миллиарда долларов. Долг "Нафтогаза" в 2,4 миллиарда долларов российская монополия предложила погасить за счет оплаты транзита газа по территории Украины в течение последующих 14 месяцев. Кроме того, "Нафтогаз" должен заморозить транзитную ставку на уровне 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров минимум до 2011 года. В то же время, в начале года "Нафтогаз" заявлял, что считает справедливой ставкой транзита газа – 9,32 доллара за тысячу кубометров на 100 километров, но отказался от повышения тарифа после того, как "Газпром" объявил о намерении зеркально повысить стоимость транзита среднеазиатского газа, поставляемого в Украину.

Эксперты уверены, что предложенная "Газпромом" схема невыгодна "Нафтогазу" – компания лишится основного источника валютной выручки в 2009-2010 годах. Отсутствие валютных поступлений в 2009 году приведет к тому, что дефицит собственных оборотных средств НАК достигнет 20 миллиардов гривень (с учетом 8 миллиардов гривень планового дефицита оборотных средств). Замораживание транзитной ставки противоречит также политике правительства Украины, которое стремится увеличить ее.

Еще одна новость для энергорынка. Кабинет Министров предлагает увеличить ставки акцизного сбора на бензин и дизельное топливо. Соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно ставок акцизного сбора на бензин и дизельное топливо) №3505 от 18.12.2008, зарегистрирован в Верховной Раде.

В частности, законопроектом предлагается повысить ставку акцизного сбора на бензины моторные с 60 до 110 евро за 1000 кг – пропорционально индексу цен производителей и индексу курса валют (евро) за период 2003-2008 гг. согласно данных Госкомстата Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить ставки акцизного сбора на дизельное топливо с содержанием серы: более чем 0,2 масс. % – до 95 евро за 1000 кг (сейчас 45 евро); от 0,035 масс. %, до 0,2 масс. % – 85 евро за 1000 кг (сейчас 35 евро); от 0,005 масс. %, до 0,035 масс. % – 80 евро за 1000 кг (сейчас 30 евро); не более чем 0,005 масс. % – 70 евро за 1000 кг (сейчас 20 евро).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения приведут к увеличению доли акцизного сбора в цене 1 л бензина с 5% до 8%.

Также Кабмин отмечает, что принятие законопроекта обусловлено необходимостью обеспечения эффективного наполнения доходной части государственного бюджета.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Новость для автоперевозчиков. Кабмин постановлением от 3 декабря 2008 г. N 1081 утвердил Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования. Документ обнародован на сайте Верховной Рады. Прежнее постановление Кабмина о Порядке проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования от 29 января 2003 г. N 139 упразднено.

Порядок определяет процедуру подготовки и проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования и является обязательным для выполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, привлеченными на договорных условиях для организации обеспечения проведения конкурсов, конкурсными комитетами и автомобильными перевозчиками.

Новость в сфере коммуникаций. ООО "Оператор сотовой связи «Интертелеком» (Одесса) переходит на тарификацию международных звонков в условных единицах. «В связи с расчетами с зарубежными операторами в валюте с 28.12.2008 с 00:00 тарификация звонков по международным направлениям будет производиться в условных единицах с оплатой по курсу НБУ на день совершения звонка абонентом», – говорится в сообщении компании.

В частности, международные звонки в такие страны, как Россия, США, Китай, Канада, будут стоить 0,15 у.е./мин., на Кубу – 1,5 у.е./мин.; на остальные направления – 0,35 у.е./мин.; на спутниковые системы связи – 6,50 у.е./мин.

«Тарификация посекундная, указана с учетом НДС (1 у.е. равна стоимости 1 доллара США)», – отмечается в сообщении.

В тарифных планах "Местный Город" и "Местный Область" тарификация звонков по международным направлениям не изменится и останется в гривнях.

Оператор сотовой связи «Интертелеком» оказывает услуги в стандарте CDMA более чем в 20 регионах Украины. Количество абонентов компании по состоянию на конец октября 2008 года составляло 220 тыс. человек.