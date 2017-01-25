В России падение реальных доходов населения ускорилось почти в два раза

Реальные располагаемые доходы россиян (скорректированная на показатель инфляции сумма средств, которые остаются в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей) в декабре 2016 года сократились по сравнению с декабрем предыдущего года на 6,1%, следует из материалов Росстата, передает РБК.

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К концу года спад несколько ускорился (в ноябре было минус 6%, а в октябре — минус 5,6%), однако абсолютно худший в году результат так и остался за августом. В последнем месяце лета 2016 года реальные доходы россиян, по уточненным Росстатом данным, упали в годовом выражении сразу на 8,5%, что стало худшим результатом более чем за семь лет.

По итогам 2016 года в целом падение доходов в годовом исчислении составило 5,9%. Таким образом, по сравнению с 2015 годом темпы сокращения доходов ускорились более чем на 84% или почти вдвое (в 2015 году реальные доходы сократились на 3,2%). По сравнению с 2014 годом сокращение реальных доходов ускорилось более чем в восемь раз (было минус 0,7%).

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Реальные доходы сокращаются вот уже три года, а за последние 26 месяцев статистики ни разу не зафиксировали даже месячного их прироста. В последний раз по итогам отдельного взятого месяца повышение реальных доходов россиян в годовом исчислении было зафиксировано в октябре 2014 года (плюс 2,1%).

Номинальный размер среднемесячного дохода россиян по итогам 2016 года составил, по подсчетам экспертов Росстата, 30 775 руб., что на 1% превышает показатель 2015 года. При этом номинальный размер средней по стране зарплаты в 2016 году вырос сразу на 7,7% (до 36 703 руб.). Однако реальная зарплата среднего россиянина, отражающая покупательную способность полученных работником денег, увеличилась за год лишь на 0,6%.

Согласно данным Росстата, в январе—сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны.