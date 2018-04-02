Украинская национальная лотерея просит не беспокоиться, а внимательнее читать правила...

На днях внимание большинства украинских СМИ было обращено к организатору самой массовой отечественной лотереи - «Супер Лото» - предприятию «Украинская национальная лотерея» (УНЛ), которое заподозрили в нецелевом использовании средств – якобы, не дожидаясь срыва джек-пота, перечислили крупную сумму не по назначению. Своим видением ситуации в интервью УНИАН поделился генеральный директор «Украинской национальной лотереи» Михаил ПОБЕДИМСКИЙ.

- Совсем недавно к вам как к организатору самой массовой отечественной лотереи «Супер Лото» повысилось внимание СМИ. С чем это связано?

- В одном из изданий появилась информация о том, что якобы часть накопленного джекпота «Супер Лото» после проведения розыгрыша с особым распределением приза первой категории (джекпота), который чаще называют «Супер розыгрыш», была использована не по назначению. На самом деле наша организация, как известно, работает на рынке с 1997 года, и за эти годы не имела ни одного нарушения по выплате игрокам призового фонда, а также - задолженностей перед госбюджетом. Вышеупомянутый случай не является исключением.

- По какой причине, по Вашему мнению, подобная информация стала темой для обсуждения в прессе?

- Вероятно, игроки не вникли в изменения в правилах, которые произошли накануне. Поясню подробнее. Наблюдая за ситуацией на рынке, изучая ее особенности и спрос, мы постоянно изменяем и совершенствуем существующие игровые продукты, внедряем на рынок новые. Не следует забывать, что по действующему определению лотерея – «хозяйственная операция» и оператор лотереи как субъект хозяйствования в праве вести ее по своему усмотрению с целью достижения максимального экономического эффекта, соблюдая при этом законы и правила. Условия проведения лотерей, их новые редакции, изменения и дополнения к ним проходят обязательную проверку Министерством финансов Украины на соответствие действующему законодательству – так называемую процедуру приобщения к лицензионному делу. После этого они становятся доступными широкой общественности, благодаря размещению в прессе и в сети Интернет.

- На что же следует обратить внимание для правильного понимания ситуации?

- В условиях выпуска и проведения «Супер Лото» указано, что призовой фонд лотереи формируется в размере 50% общего объема продаж и подлежит розыгрышу между игроками в полном объеме до конца проведения лотереи. При этом следует учесть, что срок проведения лотереи – от даты, указанной в первых условиях ее проведения, и до последнего фактического дня выплаты призов. Таким образом, ни изменение правил, ни изложение их в новой редакции не могут изменить общего требования к призовому фонду – не менее 50% общих продаж лотереи за весь период ее проведения с обязательным розыгрышем всех средств, до окончания срока проведения лотереи, что и будет сделано нашим предприятием.

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Предприятие «Украинская национальная лотерея» на рынке с 1997 года. Компания создала первую на территории СНГ онлайновую сеть проведения лотерей. На сегодняшний день - лицензированный оператор государственных лотерей «Супер Лото», «КЕНО», «Лото Тройка», «Лото Максима».

Лотерейные ставки в режиме реального времени можно сделать на 4 тыс. игровых терминалах, которые находятся в почтовых отделениях, учреждениях банков, торговых заведениях более 500 населенных пунктов страны, а так же используя мобильную связь и Интернет.

Как сообщили в пресс-службе «Украинской национальной лотереи», за годы существования компании общая сумма полученных игроками призов превышает 0,5 млрд. грн., в т.ч. 48 джек-потов «Супер Лото» в размере почти 145 млн. грн. Финансовое состояние компании оценивается как стабильное, случаев невыполнение обязательств перед игроками по выплате принадлежащих им сумм и перед Государственным бюджетом Украины не было.

Алла Иващенко