Главное на 22 декабря (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня касается курсовой политики. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поставил перед Национальным банком Украины задачу до конца 2008 года укрепить национальную валюту до 8 грн./долл. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его словам, Президент с учетом согласованной позиции банкиров предлагает разработать две модели продажи наличной валюты. Первый вариант – «привязать» продажу в валютную позицию к чистым активам банка. «Мы, пока эмпирически, вышли на цифру 0,2%. Этой валюты будет достаточно для того, чтобы обеспечить публичные операции банка с наличной иностранной валютой, – сказал А.ШЛАПАК. – Или перейти на систему так называемого платежного календаря. Это значит, что все, кто вступил в публичные отношения с банковскими учреждениями Украины, имеют депозитные, кредитные отношения, смогут свободно получать валюту в банках по официальному курсу Национального банка».

Кроме того, Президент выступает за существенное ограничение объема рефинансирования коммерческих банков со стороны Нацбанка.

По словам А.ШЛАПАКА, сумма средств на корсчетах коммерческих банков по состоянию на прошлую пятницу составляла 21 млрд. грн. при 13 млрд. обязательных резервов. «Это одна из наиболее высоких позиций, какие мы имеем с начала года. Ресурсов у банков для проведения клиентских платежей абсолютно достаточно», – сказал А.ШЛАПАК.

Кроме того, он напомнил, что на сегодня на Едином казначейском счету, который включает средства местных бюджетов, накопилось более 18 млрд. грн. и часть из этих средств попадет в банковскую систему еще до конца текущего года. «Нам необходимо ограничить возможность прихода гривни на валютный рынок. Следовательно, Президент предлагает более жестко подходить к системе рефинансирования», – сказал А.ШЛАПАК.

Также он подчеркнул, что на сегодняшний день не работают правила рефинансирования Национального банка. В частности, «есть сами правила, а есть разъяснительные телеграммы, которые противоречат этим правилам. Такого быть не должно», – сказал А.ШЛАПАК.

В продолжение темы – хроника межбанка. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту стабилизировались на отметке 8,30 грн/долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Согласно сообщению, на межбанке торги по доллару США открылись котировками - 7,85/8,30 грн., к 12:00 сузился спрэд 7,95/8,30 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,25/8,30 грн.

В 14:00 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 8,30/8,34 грн. Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2680/0,2850 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2730/0,2850 грн. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2770/0,2885 грн. В России курс доллар-рубль вырос и составил 28,2690 (+0,5065) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4069/1,4072 долл. США, а к 16:30 упали до 1,3985/1,3987 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0425/11,6820 грн., к 12:00 цены поднялись до 11,2160/11,7110 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,5355/11,6115 грн.

НБУ на 23 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 787.8800 (на 22 декабря – 787.8800)

100 EUR – 1100.6684 (на 22 декабря – 1098.3047)

10 RUR – 2.7872 (на 22 декабря – 2.8407)

Новость о противостоянии СТЕЛЬМАХ-ТИМОШЕНКО. Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО никогда не прекращала попыток вмешаться в деятельность Национального банка, чтобы путем ручного влияние на курс гривни компенсировать кризисные последствия бездарной работы экономического блока Кабмина.

Об этом говорится в Заявлении главы Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, обнародованном на официальном сайте НБУ.

«Когда весной в стране бушевала инфляция, к которой привели неэкономичные, популистские шаги правительства, премьер-министр требовала от Национального банка Украины укрепить гривню. Однако, немного погодя, Ю.ТИМОШЕНКО, резко изменив свою позицию, уже настаивала на девальвации гривни относительно доллара», - указывается в заявлении.

Однако, согласно заявлению главы НБУ, на прошлой неделе премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, «действуя не как руководитель правительства, а как кандидат в Президенты, … безответственными, циничными и неправдивыми заявлениями создала угрозу стабилизации курса гривни». Национальный банк Украины прилагает значительные усилия, чтобы ослабить пагубные последствия словесного пыла Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркивает В.СТЕЛЬМАХ.

При этом глава НБУ отмечает, что Национальный банк обязан проводить собственную, независимую от внешнего влияния деятельность в финансовом и банковском секторах и "какое-либо вмешательство в полномочие регулятора недопустимо, поскольку это способно вызывать негативные последствия в этой чрезвычайно уязвимой сфере".

В.СТЕЛЬМАХ также считает, что «шквал нападок, обвинений и откровенной неправды в адрес Национального банка Украины, организованный премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО, стал серьезным фактором, который значительно осложняет усилие регулятора по стабилизации ситуации в банковской сфере и на валютном рынке страны». В качестве примера, В.СТЕЛЬМАХ называет заявления Ю.ТИМОШЕНКО от 18 декабря, которые «болезненно ударили по позитивным курсовым тенденциям, наметившимся после совещания Президента Украины с председателем Национального банка Украины и министром финансов».

По мнению главы НБУ, резкие заявления со стороны премьера вызваны ее желанием «устранить действующего председателя Национального банка, который неугоден ей из-за того, что не дает возможности вместе с известными мировыми финансовыми спекулянтами наживаться на гривне путем курсовой разницы».

При этом глава НБУ подчеркивает, что у Национального банка нет и не может быть политических предпочтений: «в своих действиях он (НБУ – УНИАН) руководствуется исключительно Законом и национальными интересами, игнорируя "помаранчевые", "бело-сердечные", "бело-синие" и другие мотивы из сферы политики».

Напомним, 20 декабря на брифинге в Кабмине премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в результате незаконных операций, осуществленных через банк «Надра», их организаторы, среди которых Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, планировали заработать 4,55 млрд. грн. Она озвучила имеющиеся у нее факты деяний властей.

Новость в бюджетной политике. Президент Украины отмечает, что государственный бюджет на 2009 год должен быть бездефицитным и сбалансированным, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге. Она отметила, что, по мнению Президента, первоочередная задача на сегодня для всех ветвей власти – это принятие государственного бюджета на следующий год.

Еще один сверхважный шаг – стабилизация курсовой политики в государстве. По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент также в очередной раз настаивает на скорейшем принятии парламентом полного пакета антикризисных мероприятий.

Отметим, сегодня в 19.00 состоится внеочередное заседание Кабмина, на котром планируется одобрить проект госбюджета-2009 и Программу антикризисных мер правительства.

Новость в энергетическом секторе. «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) рассматривает возможность создания международного консорциума и своего участия в строительстве вставки постоянного тока (ВПТ) для экспорта украинской электроэнергии в Польшу.

Как сообщает УНИАН пресс-служба компании, об этом в своем интервью польской газете Gazeta Wyborcza сказал директор по стратегии ДТЭК Виталий БУТЕНКО.

Необходимость создания международного консорциума для строительства вставки постоянного тока (ВПТ) связана с тем, чтобы использовать межгосударственную линию электропередачи напряжением 750 кВ Хмельницкий-Жешув для экспорта украинской электроэнергии в Польшу.

«Мы хотим экспортировать электроэнергию в Польшу, рассматриваем возможность участия в проекте строительства интерконнектора между Польшей и Украиной», - сказал В. БУТЕНКО.

По его словам, стоимость такого проекта может составить около 500 млн. польских злотых, сроки строительства – от 3 до 5 лет. «При участии частного сектора строительство пойдет быстрее. Наиболее оптимальным вариантом было бы создание международного консорциума, который этим займется», - подчеркнул В. БУТЕНКО.

По данным газеты, польская компания PSE-Operator S.A., которая осуществляет управление магистральными и межгосударственными ЛЭП страны, также заинтересована в реализации этого проекта.

По информации пресс-службы ДТЭК, поставки украинской электроэнергии в Польшу осуществляются с Добротворской ТЭС по одной межгосударственной линии электропередачи, польскую часть которой арендует компания Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. Существующая линия позволяет передать до 230 МВт.

Магистральные и межгосударственные ЛЭП Украины эксплуатирует НЭК "Укрэнерго", которая также осуществляет централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

Компании ДТЭК делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) Рината АХМЕТОВА.

Компания ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче (ОАО «Павлоградуголь», объединяющая 10 угольных шах и, ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и обогащению угля (пять обогатительных фабрик), генерации (ООО «Востокэнерго»), а также дистрибуции электроэнергии (ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь»).

По итогам 2007 года доля Компании в угледобывающей отрасли Украины составила 20,9%, в тепловой генерации – 27,0%, в дистрибуции электроэнергии – 5,4%. 2007 год ДТЭК закончила с прибылью 952,43 млн. грн.

Только в угольном секторе ДТЭК работает около 40 тыс. человек.

Новости в строительном секторе. Министерство по делам семьи, молодежи и спорта предлагает предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год 800 млн. грн. на реконструкцию Национального спортивного комплекса “Олимпийский” к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012.

Об этом сообщил заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ сегодня на заседании “круглого стола” на тему “Подготовка к Евро-2012 в Украине: итоги 2008 года, “дорожная карта” на 2009 год”.

Он отметил, что генподрядчик по реконструкции НСК, компания “Киевгорстрой” именно эту сумму определила как такую, которую сможет освоить в следующем году. “Мы предусматриваем, что в проекте бюджета на 2009 год будет фигурировать именно 800 млн. грн.”, - сказал Р.КАРАНДЕЕВ.

Кроме этого, добавил он, министерство настаивает, чтобы финансирование работ по строительству стадиона было предусмотрено “отдельной строкой в бюджете”. Сейчас же в проекте бюджета на 2009 год отдельной статьи расходов на реконструкцию НСК не предусмотрено.

Также Р.КАРАНДЕЕВ сообщил, что работы на “Олимпийском” ведутся согласно графику, даже с определенным опережением по некоторым видам работ, средства из бюджета выделяются своевременно и долгов перед строителями нет.

Кроме того, он сообщил, что предназначенные в этом году на реконструкцию спорткомплекса 300 млн. грн., несмотря на задержку с началом работ, удастся полностью освоить. По словам заместителя министра, государство авансом оплатит работы строителям.

Новость для киевлян. Около 60% входных квартирных дверей в Киеве оборудовано замками с низкой стойкостью к взлому. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил директор по маркетингу ООО «Киевспецсталь» Николай ЛАПИН.

По его словам, большинство входных дверей квартир в Киеве и в Украине в целом оборудованы легко вскрываемыми замками – цилиндровыми замками с «английским» и крестообразным типами ключа.

«Проникновение в квартиры с такими замками наиболее быстрое и бесшумное, и не требует от злоумышленника специальных умений и инструмента. Воры-дилетанты в 90% случаев выбирают квартиры именно с такими замками. Для проникновения в квартиру преступники используют подбор ключа, несложные подручные средства и силовой слом. Даже цилиндровые замки с высокой степенью секретности легко вскрываются злоумышленником методом простого выламывания», - отметил Н.ЛАПИН.

Генеральный директор ООО «Киевспецсталь» Александр ЛАПИН, в свою очередь, порекомендовал хозяевам цилиндрических замков сменить их на более взломоустойчивые. «Массовые изъятия гражданами денежных средств из банковской системы и хранение денег дома привело к росту квартирных краж. Только в Киеве, согласно данным милиции, их количество возросло вдвое», - добавил он.

В самом коце дня также появилась очень важная информация. Украина и Всемирный банк подписали в Киеве соглашение о выделении Украине 500 млн. долл. – третьего транша кредита на политику развития. Решение о выделении средств было одобрено сегодня на заседании совета директоров Всемирного Банка.

От имени Украины документ подписал министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, от Всемирного банка – директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР.

Средства третьего транша будут направлены на финансирование государственного бюджета и поддержку действий правительства по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса. Ожидается, что эти средства поступят в Украину в текущем году.

Проект государственного бюджета на 2009 год правительство подготовило с дефицитом более 2% ВВП, сообщила Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект госбюджет на 2009 год.

«Мы будем предлагать более 2% дефицит бюджета и будем пробовать делать так, чтобы все деньги, которые составляют дефицит бюджета, пошли в Стабилизационный фонд на расходы развития и поддержку реального сектора экономики», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что бюджет на следующий год будет непростым, подчеркнув, что сегодня практически весь мир входит в состояние серьезной рецессии – падает уровень производства, сокращается ВВП.