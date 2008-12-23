Конфедерация работодателей призывает r социальному объединению

Конфедерация работодателей Украины обращается к руководителям профсоюзов и власти с призывом объединить усилия для социального согласия и преодоления кризиса, который все больше обостряется в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом обращении Конфедерации работодателей Украины к власти и профсоюзам.

В документе отмечается, что рост безработицы и обострение положения на рынке труда является прямым свидетельством вхождения Украины в системный мировой кризис, и это является очевидным фактом. Особенно кризис отразился на предприятиях реального сектора экономики. Украинский социально-ответственный бизнес делает все возможное, чтобы сохранить функционирование предприятий, рабочие места и заработную плату.

Бизнес и власть многих стран принимают меры, направленные на преодоление рецессии, причем не всегда социально-популярные. Потому, по мнению членов Конфедерации работодателей, сегодня крайне необходимо не углублять кризис, отказаться от собственных амбиций и объединить усилия и не только бизнеса, но и власти и профсоюзов, всего общества.

В это нелегкое для страны время используется недовольство граждан и звучат призывы к участию в публичных акциях протеста. В Конфедерации считают невозможным допустить, чтобы массовые акции заменили правовые принципы и социальный диалог.

“Все мы находимся в одной лодке и, к сожалению, сокращение производства, которое уже в некоторых отраслях превышает 50%, невозможно без сокращения социальных гарантий работающих. Поэтому следует совместные усилия направить на стабилизацию ситуации, сложившейся в государстве, разработать и внедрить системный план действий выхода из кризиса и предотвращения послекризисной экономической депрессии. Причем это следует сделать не только на центральном уровне, но и на уровне каждого региона, каждого предприятия”, - убеждены члены Конфедерации работодателей Украины.

Они призывают власть и профсоюзы всех уровней ответственно отнестись к любым деструктивным призывам, сесть за стол переговоров и совместно с бизнесом выработать меры для решения всех вызовов настоящего.

Именно таким образом, считают в Конфедерации, можно реализовать социальную ответственность и социальный диалог. “А протестными акциями мы не только углубляем кризис, но и сознательно идем на конфронтацию, а в наше время это не позволительная для Украины роскошь, и результат у таких действий один – разрушение страны и социальный беспорядок”, - убеждены подписанты обращения.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в Киеве запланировано проведение митинга Всеукраинской акции протеста Федерации профсоюзов Украины. Ожидается, что в митинге примут участие около 15 тысяч представителей профсоюзов из различных регионов.