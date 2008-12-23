Altimo выполняет предписания в отношении «Киевстара»

Суд Нью-Йорка подтвердил полное исполнение российской компанией Altimo (входит в «Альфа Групп») и аффилированных с ней компаний судебных предписаний в отношении украинского оператора мобильной связи «Киевстар».

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте компании Altimo.

«18 декабря 2008 федеральный судья Джерард Линч постановил, что Altimo и аффилированные с ней компании полностью исполнили предписания Суда, и отдал распоряжение об отмене всех санкций, наложенных на них в период с 4 по 16 декабря 2008 года», - отмечается в сообщении.

В своем постановлении судья Д. Линч, в частности, констатировал, что аффилированная с Altimo компания «Сторм» «исполнила все предписания так полно, как это возможно в настоящее время» и «следуя постановлению Суда, сделала это в кратчайшие сроки». Обвинения со стороны Telenor в том, что Altimo не может считаться исполнившей предписания Суда, «не приняв участия во всех будущих ежегодных и внеочередных собраниях акционеров» были отклонены судьей. В его постановлении говорится: «Разумеется, «Сторм» не может сейчас или в любое другое время, присутствовать на тех собраниях в «Киевстаре», которые по своему определению еще не состоялись».

В сообщении также говорится о том, что представители аффилированной с Altimo компании «Сторм» приняли участие как в двух собраниях акционеров «Киевстара» 16 декабря 2008 года, так и в собраниях Совета Директоров «Киевстара» 16 и 18 декабря 2008 года.

"Мы намерены и далее прикладывать все усилия для восстановления корпоративного управления в «Киевстаре» и содействовать дальнейшему развитию компании", - заявил старший вице-президент Altimo Кирилл Бабаев.

Как сообщал УНИАН, на состоявшемся 16 декабря т.г. собрании акционеров, была утверждена аудированная отчетность за 2004 и 2005 финансовые годы, а также дивиденды на основании аудированной отчетности, которые в совокупности составили 3,46 млрд. грн.

Компания Telenor является основным акционером компании «Киевстар» - ей принадлежит 56,5% акций, 43,5% акций принадлежат компании «Сторм».

Справка УНИАН. Как сообщал ранее УНИАН, 19 ноября Федеральный суд США Южного округа Нью-Йорка удовлетворил ходатайство Telenor относительно признания факта неуважения к суду со стороны компаний "Алтимо", "Альпрен", "Хардлейк" и "Сторм", аффилированых с Altimo (входят в "Альфа-груп"), в связи с невыполнением ими судебного решения от 2 ноября 2007 г., которым суд подтверждал окончательное решение арбитража в интересах Telenor по делу против компании "Сторм", дочерней структуры "Альфа-груп".

В частности, суд обвинил все четыре компании в неуважении к суду, наложил штрафы по прогрессивной шкале и обязал "Сторм" продать свои акции в украинском операторе мобильной связи "Киевстар" на протяжении 90 дней в случае, если "Альфа" не уменьшит свои доли в компаниях "Турксел" (Турция) и "Украинские новейшие технологии" до 5%.

В своем решении суд признал, что ни одна из четырех компаний "Альфы" не выполнила решения суда от 2 ноября в 2007 г., и обязал их немедленно начать его выполнение. На все четыре компании суд наложил штраф в размере 100 000 долл. США на день, начиная с 29 ноября к моменту выполнения ими решение суда. Эта сумма будет удвоена до 200 000 долл. США после 30 дней, и увеличится до 400 000 долл. США после следующих 30 дней, и будет удваиваться каждые 30 дней к тому моменту, когда решение будет выполнено. Суд признал, что предыдущие попытки "Альфы" выполнить арбитражное решение путем заключения соглашений относительно намерений по продаже активов в действительности не отвечают предыдущему решению суда, и, в результате, обязал "Сторм" продать свои акции в компании "Киевстар" на протяжении 90 дней в случае, если "Альфа" не уменьшит свои доли в компаниях "Турксел" и "Украинские новейшие технологии" до 5%. Суд обязал "Сторм" на протяжении 7 дней депонировать свои акции в компании "Киевстар" в суд, вместе с оформленным распоряжением на передачу акций, в качестве гарантии, что "Сторм" выполнит свои обязательства относительно продажи акций.

Также решением суд обязал "Сторм" и афилированные с "Альфой" структуры начать принимать участие в заседаниях совета директоров и собраниях акционеров "Киивстара", отозвать разнообразные судебные иски, поданные ими в Украине, а также прекратить представление дополнительных судебных исков в Украине.

По мнению судьи, поведение "Альфы" является вредным как для "Киевстара", так и для Telenor. В частности, значение вреда, нанесенного "Стормом" и афилированными с "Алтимо" компаниями своим невыполнением решения от 2 ноября, является чрезвычайным. "Киевстар", компания, которая владеет многомиллиардными активами, не может принимать важные корпоративные решения, в том числе относительно выплаты сотен миллионов долларов в качестве дивидендов.