Представители ФПУ митингуют под Кабмином

Киев. 23 декабря. УНИАН. Около двух тысяч представителей Федерации профсоюзов Украины на митинге у дома правительства требуют от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обеспечения социально-экономических прав трудящихся.

Как передает корреспондент УНИАН, организованная Федерацией профсоюзов Украины массовая акция протеста началась сегодня в 10.00 на Майдане Незалежности в Киеве.

Дальше колонны участников акции отправились на ул. Грушевского, под Кабмин, где сейчас продолжают митинговать, выступая против экономической политики правительства.

Среди требований участников акции – улучшение социально-экономической ситуации в государстве, своевременная и в полном объеме выплата заработной платы работникам, недопущение увольнения людей с работы и закрытия предприятий.

Участники митинга держат флаги с символикой Федерации профсоюзов, Коммунистической партии, а также плакаты, где отмечены все регионы Украины, представители которых принимают участие в митинге.

Как сообщил корреспонденту УНИАН работник милиции, по предварительным данным, в митинге принимают участие около двух тысяч человек.

Сейчас председатель Федерации профсоюзов Украины, народный депутат Василий ХАРА прошел к зданию Кабинета Министров, где сейчас проходит его встреча с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.

Митингующие ожидают результатов встречи В.ХАРЫ с Ю.ТИМОШЕНКО.