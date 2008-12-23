АНОНС на 23 декабря 2008 г.

Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

***

Заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет дана правовая оценка действиям ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» по предоставлению гражданам справок, необходимых для оформления наследства. Будут обнародованы детали расследования Комитета, обнаружены проблемы и предложения по их решению. Заседание состоится под председательством и.о.председателя Комитета Александра Мельниченко при участии председателя правления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» Анатолия Гулея.

***

Первая национальная антикризисная конференция малого и среднего бизнеса Украины “Представители малого и среднего бизнеса объединяются чтобы выжить!”. Предприниматели обнародуют список государственных служащих, которые уничтожают малый и средний бизнес в Украине и будут требовать введения чрезвычайного положения в связи с неконтролированной ситуацией в стране.

***

Круглый стол: “Как облагать налогом благотворительную деятельность? Европейские стандарты в Украине”, на котором будут презентованы изменения в законы Украины “О налогообложении прибыли предприятий”, “О доходах физических лиц”, “О налоге на добавленную стоимость”, “О местных налогах и сборах” и другие. Организатор - Украинский независимый центр политических исследований.

***

Круглый стол: “2008 - Год туризма и курортов у Украины: достижения, проблемы, перспективы”. К участию приглашены: вице-премьер-министр Украины Иван Васюник, министр культуры и туризма Украины Василий Вовкун, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Павел Костенко, председатель подкомитета по вопросам развития туризма названного Комитета Равиль Сафиуллин, и другие. Организатор - Всеукраинская федерация работодателей в сфере туризма Украины.

***

Пресс-конференция, посвященная обнародованию макроэкономических прогнозов Всемирного банка для Украины и новому Займу на политику развития в размере 500 миллионов долларов США. Участники: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Пабло Сааведра, старший экономист Всемирного банка по Украине, руководитель проекта «Займ на политику развития»; Руслан Пионтковский, старший экономист Представительства Всемирного банка в Украине.

***

Пресс-конференция исполнительного директора компании UPECO Сергея Куюна: «Рынок нефти и нефтепродуктов: итоги 2008 года и перспективы ценовой ситуации на 2009-й».

***

11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Рынок труда в условиях кризиса: стратегия стабилизации». Участник: директор Государственного центра занятости - руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимир Галицкий. Будут рассматриваться вопросы: Какие законодательные инициативы являются необходимыми и безотлагательными? Какими должны быть антикризисные мероприятия в сфере занятости? Как минимизировать негативные последствия на рынке труда? Как обеспечить финансовую стабильность Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и избежать дефицита бюджета Фонда?.

***

Состоится совещание Киевского городского председателя Леонида Черновецкого с руководителями промышленных предприятий столицы на тему: «Проблемные вопросы развития промышленности и предпринимательства в городе Киеве в условиях мирового кризиса». Пресс-конференция Киевского городского председателя Леонида Черновецкого: «Программа безотлагательных мероприятий по поддержке предпринимательского сектора экономики Киева в условиях экономического кризиса».

***

Пресс-конференция хлебопекарей Украины: "Обращение пекарей к КМУ в условиях мирового финансового кризиса и его последствий для экономики Украины хлебопекарская отрасль страны оказалась на грани банкротства". Участники: президент Всеукраинской ассоциации хлебопекарей Владимир Слабовский, вице-президент Всеукраинской ассоциации хлебопекарей Борис Шестопалов, генеральный директор "Укрхлебпром" Александр Васильченко, председатель ЦК профсоюзов работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей Анатолий Тельных.

***

Круглый стол: “Предпринимательство и государственная власть в условиях мирового экономического кризиса”. Организаторы - Институт собственности и свободы, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Украинская торгово-промышленная конфедерация. Участники: народные депутаты Украины Ирина Акимова, Ирина Горина, Ксения Ляпина; председатель Госпредпринимательства Константин Ващенко, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, старший экономист CASE-Украины Владимир Дубровский, председатель Совета предпринимателей при КМУ Оксана Продан и др.

***

Круглый стол: «Найдем выход: обсуждение проблем по возвращению кредитов населением» при участии представителей финансовых учреждений, Национального банка, законодательного органа, исполнительной власти, правоохранительных органов, профсоюзов работодателей, коллекторных и антиколлекторных фирм, общественных организаций, политических партий и потерпевших от финансового кризиса.

***

Круглый стол: «Через кризис к конкурентоспособной Украине».

***

Пресс-конференция заместителя городского председателя Одессы Михаила Кучука - координатора подготовки города к Евро-2012. Тема “Подготовка Одессы к Евро-2012”.

***

Итоговая годовая пресс-конференция Президента Украины Виктора Ющенко под названием “Будущее создается сегодня”. Формат пресс-конференции предусматривает ответы Главы государства на вопросы аккредитованных медиа непосредственно в «Украинском доме», ответы на вопросы представителей региональных СМИ изо всех областей государства во время прямых телемостов с Одессой, Ривне и Днепропетровском, а также ответы на вопросы пользователей сети Интернет - победителей конкурса «Спроси Президента Украины», организованного Интернет-изданиями «Украинская правда», «ЛигаБизнесИнформ» и «Корреспондент.net» («Украинский дом», ул.. Крещатик, 2).

***

По случаю введения в эксплуатацию производственных объектов ГК «Укргазвидобування» в Полтавской области состоится пресс-тур представителей СМИ. Журналисты посетят: открытие УКПГ на Ливинском месторождении, Солоховске месторождение. В церемонии открытия УКПГ примут участие руководители ГК «Укргазвидобування».