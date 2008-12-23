Главное на 23 декабря (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается бюджетной сферы. Президент Виктор ЮЩЕНКО называет безответственным подготовленный правительством проект бюджета на 2009 год. Об этом он заявил, выступая на совещании с руководителями областных госадминистраций и представителями местного самоуправления.

Президент раскритиковал предложенный правительством проект бюджета-2009. «Это трагедия, это самый безответственный документ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что правительство несет прямую ответственность за подготовленный им проект бюджета.

Президент призвал в корне изменить бюджетную политику. По его мнению, правительство должно предложить сбалансированную бюджетную политику, а проект госбюджета-2009 должен быть реальным.

В.ЮЩЕНКО также раскритиковал макроэкономические показатели, заявленные правительством 17 декабря. Он отметил, что такие показатели могут стать колоссальной проблемой для государственного бюджета на 2009 год.

В.ЮЩЕНКО также заявил, что самый большой удар в результате предложенной правительством бюджетной политики может быть нанесен именно по регионам. Он добавил, что в случае одобрения такого варианта бюджета под большую угрозу будут поставлены межбюджетные отношения.

Напомним, 22 декабря Кабмин на внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджета Украины на 2009 год. Правительство планировало на 2009 г. рост ВВП на уровне 0,4%, инфляцию – 9,5%. Документ рассчитывался, исходя из курса 7-7,5 грн./долл.

По информации главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО, проект государственного бюджета на 2009 год Кабмин подготовил с дефицитом более 2% ВВП. Проект госбюджета на 2009 год 23 сентября зарегистрирован в ВР.

Есть новость относительно макропоказателй. Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 6% до 2,3%, прогноз инфляции – с 21,5% до 22,8%. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции экономист Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ. По его словам, прогноз роста ВВП в 2009 году ухудшен с 4,5% до уровня "минус 4%". При этом ВБ улучшил прогноз инфляции в Украине в 2009 году с 15,3% до 13,6%. По прогнозам Всемирного банка, номинальный ВВП Украины в 2008 году составит 954,7 млрд. грн., в 2009 году – 1,062 трлн. грн.

По данным Госкомстата, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-ноябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 3,6%, в ноябре против ноября 2007 года зафиксирован спад на 14,4%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-ноябрь составил 875,376 млрд. грн., за ноябрь - 75,380 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре составлял 132%. Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-ноябре 2008 года наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 18% и транспорте и связи - на 9,3%. Наибольший спад в 16,1% был зафиксирован в строительстве.

Новости в банковской сфере. АМК обязал ОАО «Государственный ощадный банк Украины» отменить плату за выдачу справок, необходимых для оформления права на унаследование сбережений, которая была введена в некоторых регионах. Об этом заявил сегодня и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Ощадбанк не стягивал плату за предоставление справок из государственных нотариальных контор на их запросы, которые поступали почтой. Однако, когда государственный нотариус выдает справку наследнику, который самостоятельно обращается в Ощадбанк, банк обязывал граждан внести заявление на поиск вклада и оплатить его. Стоимость справки составляла около 10-15 грн.

Председатель правления Ощадбанка Анатолий ГУЛЕЙ отметил, что в системе банка работает система поиска вкладов. «Эта система насчитывает около 3 тыс. работников. Учитывая, что до этого года в банке поиск вкладов не был компьютеризирован, эта работа была ручной, на поиск шло много времени и человеческих затрат», – сказал он.

Также А.ГУЛЕЙ уточнил, что нотариусы произвольно трактовали эту норму, поскольку она была не до конца понятна. «На сегодня АМК дает четкие инструкции для нотариусов, и мы договорились, что люди не должны страдать от этого. Эта норма нам досталась еще со времен Советского Союза», – сказал А.ГУЛЕЙ.

В продолжение банковской темы. Антимонопольный комитет готов приступить к соответствующим расследованиям в отношении действий на валютном рынке некоторых коммерческих банков при наличии представления от Национального банка Украины. Об этом заявил сегодня и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Антимонопольный комитет в моем лице 2 декабря подписал официальное письмо к главе Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ с предложением внести в АМК от имени Нацбанка мотивированное представление об основаниях для вмешательства и соответствующих расследований в сфере банковских услуг. На сегодня такого представления нет», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Напомним, основанием для обращения Антимонопольного комитета к Нацбанку стало обнародованное 27 ноября заявление заместителя председателя НБУ Александра САВЧЕНКО о намерении обратиться в АМК с целью урегулирования ситуации на валютном рынке.

Хроника валютного рынка. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,70/8,15 грн., к 11:00 сузился спрэд – 7,85/8,13 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,27/0,28 грн., к 11:00 цены не изменились. В России курс доллар-рубль поднялся и к 11:00 установился на уровне 28,3293 (+0,0603) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3985/1,3987 долл. США, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7660/11,4015 грн., к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,9790/11,3770 грн.

В коммерческих банках Киева курс покупки-продажи доллара в среднем составляет 7,30/8,30 грн., евро – 10,00 /11,50 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 6,90/8,85 грн., евро – 9,20/12,00 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,30/8,50 грн., евро – 10,00/12,00 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,50/8,30 грн., евро – 10,40/11,60 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,25/8,85 грн., евро – 10,15/12,50 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,50/8,20 грн., евро – 10,30/11,53 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,50/8,20 грн., евро – 10,00/11,50 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,30/8,00 грн., евро – 9,80/11,30 грн.

Официальный курс гривни не изменился и на сегодня составляет 7,8788 грн./долл. США, 10,983047 грн./евро.

Новость на рынке труда. Директор Государственного центра занятости, руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ прогнозирует, что к февралю 2009 года возникнет дефицит бюджета фонда на уровне 1,6 млрд. грн. для осуществления социальных выплат по безработице.

«Фонд общеобязательного государственного страхования на случай безработицы не сможет уже через 1,5 месяца обеспечить финансирование профессионального обучения, дотаций работодателям на трудоустройство и оплачиваемых общественных работ, а уже в конце февраля Фон не сможет выплачивать пособия по безработице. Фонду грозит значительный дефицит бюджета», - сказал В.ГАЛИЦКИЙ.

Глава фонда не исключает, что такое положение дел может привести к серьезному социальному взрыву. В.ГАЛИЦКИЙ уточнил, что в 2009 году бюджет Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы планируется на уровне 4,8 млрд. грн. против 4,5 млрд. грн. в 2008 году. «Доходы фонда уменьшились на 35-37 процентов к уровню прошлого года. К примеру, только за декабрь мы должны были получить общей доходной части 661 млн. 226 грн. По факту мы выйдем на 373 млн. 400 тысяч грн.», - уточнил глава фонда.

В продолжение темы. В Министерстве труда и социальной политики ожидают, что уровень безработицы в 2009 году вырастет до 9%, заявила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, отвечая на вопросы читателей одной из газет.

“Ожидается, что уровень безработицы возрастет с 6,2% в первом полугодии текущего года до 9% в следующем году», – сказала она.

По прогнозам Минтруда, в 2009 году в службу занятости обратится от 2,9 до 3,2 млн. человек. «Наиболее пострадают те отрасли, которые зависимы от экспорта, – это металлургическая и химическая. Поскольку останавливается строительство, то и эта ветвь пострадает”, – отметила министр.

При этом она сообщила, что на сегодняшний день кризис практически не коснулся людей, работающих по инженерным специальностям.

Что касается регионов, то кризис сильно отразится на Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. “А такие регионы, как, например, Одесса, Крым, Черновцы, сейчас являются донорами, и мы надеемся за счет внутренней трудовой миграции решить вопрос безработицы. Мы со своей стороны будем предпринимать все меры, чтобы люди были трудоустроены. В том числе собираемся компенсировать работодателям часть зарплат, лишь бы они не увольняли людей”, – сказала Л.ДЕНИСОВА.

Новость в сфере земельных отношений. Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса».

Как передает корреспондент УНИАН, "за" данный закон проголосовали 263 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В данном законе предусмотрено продление моратория до 1 января 2010 года на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Также данным законом до 1 сентября 2009 года разрешается вывоз семян подсолнечника без уплаты вывозной (экспортной) пошлины, при условии вывоза его непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителями или закупки его непосредственно у таких производителей по ценам, не ниже минимальных закупочных цен, установленных в соответствии с законодательством.

Кроме того, законом предусмотрено рекомендовать банкам не выставлять штрафные санкции сельхозпроизводителям за несвоевременно погашенные кредиты и рекомендовано им продлить сроки выплаты этих кредитов, а также запретить самовольно изменять процентные ставки по кредитам.

Также данным законом предусмотрено, что зерно, которое является объектом государственной ценовой регуляции или под объем которого был получен бюджетный займ в режиме государственных залоговых закупок, сохраняется исключительно в сертифицированном зерновом складе (зернохранилище, элеваторе) и плата за хранение не может превышать 2% от стоимости такого зерна.

Данным законом предусмотрено, что он вступает в силу после его опубликования. Во время принятия нормы относительно продления моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2010 года председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН сказал, что «закона нет», потому что из-за этой нормы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может наложить вето на данный закон.

На данной поправке настаивала фракция КПУ. Она была поддержана и фракцией Партии регионов, а не голосовала почти в полном составе фракция НУ-НС. За эту поправку было отдано 347 голосов народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.