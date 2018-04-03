Баланс недели: стратегический план Кабмина, битва за "Укрзализныцю" и оптимистические ожидания бизнеса

Основным экономическим событием уходящей недели стала презентация правительством основных положений Стратегического плана реформ до 2020 года. Его цель - изменить модель развития государства, отойти от преимущественно сырьевого экспорта и нарастить производство национального продукта с высокой добавочной стоимостью, востребованного как на внутреннем, так и на международных товарных рынках. Но главное - закрепить наметившийся в 2016 году экономический рост и ускорить его.

«Мы меняем модель развития экономики. Если предыдущая модель базировалась на расширении потребительского спроса, то теперь основными факторами роста станут экспорт, инвестиционный и инновационный спрос», - прокомментировал предложения правительства первый вице-премьер Степан Кубив.

Ключевыми приоритетами новой экономической политики станут развитие перерабатывающих отраслей промышленности, инновационных производств с использованием высоких технологий, общая модернизация экономики, наращивание товарного экспорта - как на рынок Евросоюза, так и на традиционные для Украины рынки Африки и Азии.

В сегменте переработки главными ориентирами правительство назвало рост производительности труда и создание 1 млн новых рабочих мест. По расчетам Кабмина, к 2020 году число украинцев, занятых на перерабатывающих предприятиях, должно вырасти до 2,3 млн человек с нынешних 1,3 млн.

В сфере инноваций в центре внимания будут национальные научно-технические разработки и технологические стартапы. Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, Украина должна, наконец, реализовать свой производственный потенциал и дать импульс дальнейшему развитию - путем организации технопарков, поддержки ученых, внедрения своих технологий за счет привлечения инвестиций. «Мы должны обеспечить экономический прорыв», - заявил Гройсман.

О возрождении промышленного потенциала страны говорят и статистические данные. На уходящей неделе Госстат обнародовал цифры, согласно которым в 2016 году Украине удалось приостановить негативную динамику предыдущих 4 лет и выйти на положительные показатели роста в 2,4%.

Экспортная стратегия правительства предполагает активную экспансию широкого спектра товаров и услуг на все доступные нашей стране площадки. Инструментарий выполнения планов также разнообразен: от проведения торговых форумов до заключения соглашений о зонах свободной торговли. Как сообщила на уходящей неделе торговый представитель Украины Наталья Микольская, в текущем году Украина планирует завершить переговоры по соглашениям о ЗСТ с Турцией и Израилем - государствами, входящими в пятерку крупнейших торговых партнеров. Большие надежды связывают с запланированными на весну заседаниями межправительственных комиссий с Индией и Китаем, которые представляют особый интерес в сфере аграрного экспорта и экспорта продукции машиностроения.

Все это улучшит еще один обнародованный на уходящей неделе показатель экспорта украинской продукции. По итогам 11 месяцев 2016 года, он сократился на 6%, по сравнению с 2015 годом, - до 32,7 млрд долл. Основные причины падения - сохранение товарного и транспортного эмбарго со стороны России, война на востоке, отсутствие кредитования реального сектора, значительная сырьевая ориентированность экономики и, как следствие, большая зависимость от цен на сырьевых рынках. В прошлом году они были на весьма низком уровне.

В то же время, если задачи правительства будут реализованы, уже через три года доля промышленных товаров в структуре украинского экспорта должна составить 75-80%, объем и номенклатура экспорта расширятся, а объем инвестиций вырастет до порядка 8 млрд долл.

Работа по выполнению задуманного уже началась: в текущем году Кабмин планирует привлечь не менее 4,5 млрд долл. прямых иностранных вложений против 3,8 млрд долл. по итогам 2016 года. «Наша цель – увеличить ВВП на душу населения с нынешних 2 тыс. долл. до 5 тыс. долл. в течение трех лет», - подчеркнул первый вице-премьер Кубив.

«Укрзализныцю» поставили на правительственные рельсы

На уходящей неделе свое продолжение получила история с переподчинением государственного транспортного холдинга «Укрзализныця» от Министерства инфраструктуры правительству. В среду на заседании Кабмина с докладом о результатах работы в 2016 году и планах на 2017-ый выступили глава «Укрзализныци» Войцех Балчун и руководитель Наблюдательного совета компании Евгений Кравцов. Выступления заранее не анонсировались и поэтому оказались сюрпризом для большинства министров и присутствовавшей на заседании прессы.

Оба докладчика весьма оптимистично оценили итоги своей работы и представили весьма амбициозные планы. «Инвестиции в 2017 году в подвижной состав и инфраструктуру мы планируем на уровне 27,5 млрд грн, что в 4,5 раза больше, чем в 2016 году», - отметил Балчун, обращая особое внимание на то, что половину этой суммы потратят на закупку товаров и услуг украинского производства. Также в повестке дня - автоматизация продажи билетов, установление бесплатного Wi-Fi на вокзалах и запуск поездов в Польшу, Болгарию и Австрию.

Между тем, главным минусом работы «Укрзализныци», по словам Балчуна, был и остается постоянный прессинг и саботаж действий руководства компании. Менеджер затруднился назвать фамилии «вредителей», но сообщил, что одних только коррупционных схем в госхолдинге раскрыли на 1 млрд грн.

Об этом же сказал и профильный министр - Владимир Омелян. Вот только главным поборником коррупции он назвал самого Балчуна, который, по его мнению, имея опыт в шоу-бизнесе, «занимается все больше музыкой, а не управлением госкомпанией». Омелян назвал все успехи «Укрзализныци» надуманными и представил толстую папку документов, которые якобы подтверждают сохранение коррупционных схем на железной дороге, бездействие менеджмента и опасения Мининфраструктуры, что ситуация в компании будет только ухудшаться, если не вернуть ее в подчинение министерства.

Публичный спор Омеляна и Балчуна прервал глава правительства. Гройсман призвал передать все материалы о возможных нарушениях для расследования в НАБУ, а также предложил не путать личные мотивы с государственными интересами. Кроме того, Гройсман напомнил, что из двух сторон разразившегося конфликта опыт корпоративной работы в крупных транспортных компаниях имеет именно Балчун, а не министр, который по своим должностным обязанностям должен способствовать развитию железнодорожного госхолдинга и не препятствовать его работе.

«Правительство приняло решение (о переподчинении «Укрзализныци - УНИАН), и я его подпишу. Я буду поддерживать развитие «Укрзализныци», буду поддерживать закупку новых вагонов, новых локомотивов, новых сервисов для пассажиров», - поставил точку в этом вопросе Гройсман.

Позднее Балчун поблагодарил премьера за позицию и выразил надежду, что все споры уйдут в прошлое. «Мы ожидаем спокойствия. Это позволит стабилизировать ситуацию в компании и реализовать планы реформ. Они очень сложные, они требуют концентрации и глубокого анализа. Все решения, которые мы планируем принимать, станут решениями, определяющими развитие компании на ближайшие 20-30 лет», – сказал Балчун в комментарии УНИАН.

Но дождется ли «Укрзализныця» этого спокойствия, пока вопрос открытый. Омелян продолжает настаивать на необходимости вернуть железнодорожный гигант под крыло Мининфраструктуры.

Нацбанк и бизнес сохраняют оптимизм

В создании экономической картинки уходящей недели поучаствовала и глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которая провела первый в наступившем году брифинг по вопросам монетарной политики. Она сообщила о сохранении учетной ставки на прежнем уровне – 14% годовых, оценила рост экономики по итогам 2016 года в 1,8%. Прогноз роста на 2017 год - 2,8%. При этом инфляцию по итогам текущего года в Нацбанке оценивают на уровне 9%, а не 8%, как в правительстве, и рассчитывают нарастить объем золотовалютных резервов к декабрю до 21,3 млрд долл. с нынешних 15,5 млрд.

Весьма оптимистичны в Нацбанке и в отношении сотрудничества с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом. Уже в феврале НБУ ждет очередного кредитного транша в 1 млрд долл. и не исключает, что в течение года таких траншей может быть еще три. Это, по мнению руководства Нацбанка, не только позволит выполнить план по резервам, но также обеспечит достаточным инструментарием для поддержки стабильности валютного курса и выполнения гособязательств в условиях дальнейшей трансформации банковской системы страны. К слову, говоря о реформах банковского сектора, Гонтарева озвучила необходимость пересмотра стратегии развития госбанков в связи с национализацией «ПриватБанка», проведенной в конце 2016 года.

С макропрогнозами Нацбанка согласились и в деловых кругах. Одно из крупнейших бизнес-объединений страны - Европейская бизнес-ассоциация - также провело на уходящей неделе сборы участников. Его глава, Томаш Фиала, подчеркнул - бизнес-сообщество воодушевлено результатами 2016 года и ждет дальнейших реформ и укрепления экономических позиций. «Текущий год, 2017-й, будет лучше 2016-го. Мы ожидаем ускорения роста экономики до 2,5% - это реалистичный прогноз. Если будут положительные сюрпризы, то будет и лучше», - сказал Фиала, подразумевая, что главные сюрпризы стоит ждать на ключевых сырьевых рынках, где колебания цен играют пока в пользу Украины.

«Инфляцию мы ожидаем на уровне порядка 8%, а в отношении курса гривни прогнозируем небольшую девальвацию в однозначных цифрах. Средний по году курс составит 27,5-28,5 грн за доллар», - сказал Фиала.

В числе основных задач для правительства в текущем году - решение вопроса пенсионной реформы, запуск рынка земли, судебная реформа, борьба с коррупцией и другие экономические преобразования, оговоренные в программе сотрудничества с МВФ.

Важный шаг в разрешении многолетней проблемы - возмещение налога на добавленную стоимость - сделал Кабмин. Он утвердил новый порядок ведения единого реестра возмещения НДС, благодаря которому возвращение средств предприятиям станет «автоматизированным, ежедневным и прогнозируемым».

Значимость принятых мер бизнес оценит уже в ближайшее время: на уходящей неделе в ГФС сообщили, что объем заявленных предпринимателями возмещений в январе составил рекордные 22,4 млрд грн. Это самый большой объем заявок за все время администрирования налога. Если процесс выплат пройдет «гладко» и без сбоев, то Кабмин сможет заявить о снятии еще одной многолетней претензии инвесторов и бизнеса к украинской власти.

Начинающийся на следующей неделе февраль покажет, стал ли стабильным выход Украины из экономического кризиса, увенчались ли успехом правительственные усилия в части повышения зарплат, была ли правильной стратегия властей по газовому обеспечению потребителей в осенне-зимний период, снизятся ли в аптеках цены на лекарства, как обещал премьер-министр. И, наконец, станет известна дата заседания Совета директоров МВФ по украинскому вопросу, что подразумевает не только перспективу получения 1 млрд долл. кредита, но также новый план преобразований на ближайший год.

Олеся Сафронова (УНИАН)