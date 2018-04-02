Более половины столичных дверей ”под силу” вору-дилетанту

Эксперты предлагают украинцам в срочном порядке укреплять входные двери, обещая всплеск квартирных краж. Особенно этот вопрос должен волновать успевших снять с банковских счетов депозитные вклады. Как отмечают эксперты, более половины входных дверей в Киеве оборудовано так называемыми цилиндровыми замками. Именно эти замки наиболее уязвимы, даже для начинающего вора. Об этом свидетельствуют и статистические данные столичной милиции, согласно которым, количество квартирных краж в столице возросло почти вдвое в сравнении с первым полугодием.

Без шума и пыли

Как отмечает начальник ГУ МВД Украины в Киеве Виталий ЯРЕМА, ранее в среднем ежедневно в Киеве фиксировалось до десяти квартирных краж, а в последнее время - 17-20.

"Сегодня некоторая динамика увеличения этих преступлений наблюдается, и я это связываю с тем, что у нас появилось определенное количество лиц без средств для существования", - сказал В.ЯРЕМА. Не удивительно, что продавцы металлических дверей и замков прочувствовали - пришло время активизировать рекламную кампанию. Метод для этого был избран оптимальный – напугать потенциального потребителя и без того издерганного кризисом, продемонстрировав ему, с какой легкостью специалист может взломать (или открыть) традиционный дверной замок. Как это не грустно, но нужно признать, что им это удалось.

На состоявшейся 22 декабря пресс-конференции ООО «Киевспецсталь», специализирующейся на изготовлении и установке металлических дверей, журналисты могли воочию убедиться, что «вскрыть» среднестатистическую бронедверь можно за считанные секунды. Что еще хуже, происходит это почти в полной тишине. Свою пресс-конференцию замочных дел мастера начали с напоминания о пресловутых банковских депозитах. «Массовые изъятия гражданами денежных средств из банковской системы и хранение денег дома привело к росту квартирных краж. Только в Киеве, согласно данным милиции, их количество возросло вдвое”, - сообщалось на пресс-конференции.

Как отмечают эксперты, около 60% входных квартирных дверей в Киеве оборудованы так называемыми цилиндровыми замками с «английским» типом ключа и крестообразным. Именно эти замки наиболее уязвимы, даже для начинающего вора.

«Проникновение в квартиры с такими замками наиболее быстрое и бесшумное, не требует от злоумышленника специальных умений и инструмента. Воры–дилетанты в 90% случаев выбирают квартиры именно с такими замками. Для проникновения в квартиру преступники используют подбор ключа, несложные подручные средства и силовой слом. Даже цилиндровые замки с высокой степенью секретности легко вскрываются злоумышленником методом простого выламывания», - отметил гендиректор «Киевспецстали» Александр ЛАПИН.

Его слова тут же были подтверждены на практике. Невысокий мужчина в джинсовой куртке, играючи, «разобрался» с тремя замками на демонстрационной двери. Замки не устояли перед отмычкой, больше похожей на обычную шпильку, отверткой и чуть более сложным устройством, которое эксперт отказался демонстрировать, сославшись на свое нежелание способствовать увеличению рядов «домушников». Интересно, что с особенной легкостью замки были открыты, когда в них с внутренней стороны двери были вставлены «родные» ключи. Оказывается, вор без труда может провернуть такой ключ, находясь за дверями. Так что делайте выводы.

Не можешь остановить вора - усложни ему задачу

Вместе с тем, по мнению экспертов, достаточно надежными можно признать сувальдные замки иначе именуемые «сейфовыми». Замки этого типа всем хорошо известны, а их ключ своей рабочей плоскостью напоминает бабочку.

Вероятность взлома сувальдных замков также не исключается, однако это потребует от злоумышленника использования специальных инструментов, а сам взлом займет значительно больше времени. Кроме того, усложнить жизнь жулика можно оборудовав свой замок и дверную ручку специальными броненакладками, которые сделают более взломоустойчивыми и обычные цилиндровые замки. Естественно, что, говоря о замках, эксперты не забыли и о самих дверях, которые должны быть достаточно прочными и иметь, так называемые, антисрезы. Последние не позволят открыть дверь, даже после того, как ее петли будут срезаны. В целом, позиция экспертов была вполне реалистичной – взломать можно даже самый надежный замок, но под силу это лишь редким профессионалам, и сделать быстро и бесшумно вряд ли удастся.

Чем бы замкнуться?

Как считает президент правления Украинской локмастерской федерации (локмастер – замочный мастер, англ.) Илья ВОИНОВ, покупая замок, вы платите за время, которое потребуется вору на то, что бы его взломать. Чем дороже и качественней замок, тем дольше злоумышленник будет его вскрывать. Говоря о ситуации на украинском рынке дверных замков, эксперт отметил его заметный рост в последние месяцы. “Начиная с сентября, заметено увеличились продажи качественных замков стоимостью от 100 долларов. Я могу объяснить это тем, что с началом кризиса в банковской системе Украины многие люди, снявшие деньги с депозитов, подверглись ограблениям”, - согласился И.ВОИНОВ с мнением коллег из «Киевспецстали».

По его словам, на украинском рынке сегодня представлена продукция ряда ведущих мировых производителей замков. «Я бы порекомендовал финские замки Abloy, итальянские Mottura, Сisa, Esety, израильские Mul-T-lock. Есть неплохие производители в России, в частности, замки Эльбор и Гардиан», - сказал эксперт. К сожалению, как отметил эксперт, в Украине не производятся замки, способные конкурировать с ведущими мировыми производителями. «Единственное исключение - это электронно кодовый замок Дори, который производится в Севастополе», - добавил он.

И.ВОИНОВ убежден, что как у сувальдных, так и у цилиндровых замков есть свои плюсы и минусы. «При выборе замка следует проконсультироваться со специалистом, который посоветует оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Я бы советовал устанавливать на двери два замка – цилиндровый и сувальдный. Для взлома этих замков понадобятся разные инструменты, что сделает их взлом более сложным», – отметил И.ВОИНОВ.

Взломщику в помощь

Акцентируя внимание на воре «любители», которых нам обещают в большом количестве, специалисты, по понятным причинам, не углублялись в описание спецсредств, необходимых для взлома. К удивлению автора, оказалось, что скрывать было абсолютно нечего. В Интернете легко можно найти предложения о продаже всевозможных отмычек и приспособлений для взлома, сопровождающиеся фотографиями и инструкциями по применению (к примеру, здесь - http://www.wzlom.info). Изделия выглядят вполне презентабельно, имеют продуманную эргономику и умеренную цену. С их помощью можно вскрывать практически все типы замков и не только дверных, но и автомобильных, в том числе и знаменитые «мультилоки». Что особенно умилило, так это наличие фабричных отмычек к определенным маркам автомобилей. Так что пользоваться подручными средствами начинающим ворам совсем не обязательно, к их услугам весь необходимый инструментарий и обучающая литература.

На бабушек одна надежда

Одним словом, стопроцентно защитить свое добро крутыми дверями и замками не надейтесь. Можно лишь отпугнуть начинающих, заставить попотеть, а лучше пошуметь опытных, и надеяться, что соседи услышат и не поленятся вызвать милицию. Естественно, не лишним будет и установка сигнализации. Но наиболее реальным и приемлемым вариантом, с точки зрения затрат, выглядят бабушки-консьержи в каждом подъезде. Конечно же, лишь при условии, что старушки бойкие и несут свою службу бдительно, не отвлекаясь на скандалы с жильцами. И в следующий раз, отсчитывая 20-30 гривень “за охрану”, помните – ваш консьерж это наиболее серьезная преграда на пути вора.

Петр ЧЕРНЫХ (УНИАН)