ІТ-гиганты отчитались о финрезультатах: Intel и Microsoft сократили прибыль, Google увеличил

Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль на 19,1% - до 19,478 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.

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Чистая прибыль Alphabet по итогам четвертого квартала 2016 года выросла на 8,3% - до 5,333 миллиарда долларов. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 22,2% - до 26,064 миллиарда долларов, сообщает Прайм.

В августе 2015 года было объявлено, что Alphabet станет холдинговой компанией. Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно.

Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам 2016 года сократилась на 9,6% по сравнению с 2015 годом - до 10,3 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

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Чистая прибыль корпорации по итогам четвертого квартала 2016 года снизилась на 1,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года и составила 3,56 миллиарда долларов. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении выросла на 10,1%, до 16,4 миллиарда долларов.

За тот же период выручка подразделения Intel по разработке компонентов для персональных компьютеров - крупнейшего подразделения компании - составила 9,1 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 3,4%. При этом выручка подразделения дата-центров выросла на 9,3% в годовом выражении и составила 4,7 миллиарда долларов.

Чистая прибыль IT-гиганта MicrosoftCorp. по итогам первого полугодия 2016-2017 финансового года, завершившегося 31 декабря, составила 9,89 миллиарда долларов, снизившись на 0,3% в годовом выражении, сообщается в отчете компании.

Выручка компании уменьшилась на 0,8% - до 44,54 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал фингода выросла в годовом выражении на 3,6%, до 5,2 миллиарда долларов. Выручка за отчетный период выросла на 1,24% - до 24,09 миллиарда долларов.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения - в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.