Компания AMF передала комплекты мебели детским домам

Компания AMF, передала комплекты мебели днепропетровским детскому дому и дому - интернату, а также детским домам семейного типа из Смелы и Мелитополя, остро нуждающимся в такой помощи. В общей сложности распределено более 600 единиц корпусной мебели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, акция прошла в канун дня Св.Николая и стала неожиданным подарком к новогодним праздникам.

Компания AMF реализовала второй этап социальной программы по передаче новой мебели детским учреждениям, передав мебель в детдома не только Днепропетровской, но и других областей - фургон с мебелью отправился в Черкасскую и Запорожскую области. Маленьким воспитанникам компания подарила стулья, компьютерные столы и шкафы.

Среди учреждений, которым была направлена мебель - Днепропетровский дом-интернат №2 для сирот и детей, находящихся под опекой, Областной детский дом-интернат для детей инвалидов, а также детский дом семейного типа в г. Смела (Черкасской области), и детский дом семейного типа в г. Мелитополь (Запорожской области). Часть мебели отправилась в новую воскресную школу при православном храме в Днепродзержинске в приход Целителя Пантелеймона при 7-й городской больнице.

«Предметы мебели – начиная от обычного стула и заканчивая столами, шкафами – довольно дорогостоящие для наших бюджетов, приходится что-то переделывать, заниматься постоянным «конструированием» нового из старого, давно отслужившего свой срок. Такие акции - огромная помощь нам. У нас появилась возможность практически полностью укомплектовать рабочие кабинеты, компьютерный класс, и даже библиотеку», - отметила Ольга Грушко, директор Днепропетровского дома - интерната №2 для детей - сирот и детей, находящихся под опекой.

Вся мебель для детских учреждений соответствует международным стандартам качества, выполнена из качественных экологичных материалов и рассчитана на долгий срок эксплуатации, отмечается в релизе.

Справка УНИАН. Мебельная компания AMF основана в 1999 году. Компания AMF объединяет семь заводов в трех городах Украины, изготавливающих офисную мебель и комплектующие. Существующий производственный комплекс обеспечивает полный и непрерывный цикл создания и сборки мебели: от сырья до готового продукта. На производственных площадках компании работает 1500 сотрудников, дистрибьюторский офис AMF состоит из 250 человек. Мощности компании AMF позволяют выпускать более 4 млн. офисных стульев в год.

Во время первой акции более 400 единиц корпусной мебели получили Областной Дом ребенка №1 в Приднепровском и детская городская больница в Днепродзержинске.