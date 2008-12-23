Главное на 23 декабря (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня. Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета на 2009 год, представленный сегодня правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Верховная Рада в дальнейшем будет работать над данным проектом документа с тем, чтобы он был принят.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, до 12.00 среды, 24 декабря, парламентские комитеты и фракции должны подать свои предложения к проекту Госбюджета для подготовки его к первому чтению.

Он отметил, что в среду в 15.00 состоится заседание Бюджетного комитета, который собственно и будет аккумулировать все предложения. В четверг проект Государственного бюджета на 2009 год будет вынесен для рассмотрения его в сессионном зале в первом чтении.

При этом, по его словам, на протяжении среды и четверга ВР будет рассматривать и принимать решения относительно тех 17 законопроектов, которые касаются наполнения доходной части бюджета. В.ЛИТВИН отметил, что в зависимости от их принятия будут корректироваться показатели Госбюджета.

На голосование Верховной Рады выносилось предложение от фракции Партии регионов относительно отклонения данного проекта документа и направления его в правительство на доработку. Однако это предложение поддержали 198 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что ключевая первопричина кризиса в Украине – популистская и непродуманная политика правительства, которая привела страну к нынешнему состоянию. Он показал на примере статистических данных тенденцию резкого замедления темпов роста экономики. Спад в промышленности, негативная динамика в строительной отрасли, свертывание инновационно-инвестиционных программ – все это обусловило сначала торможение роста реального ВВП, а на протяжении последних двух месяцев – его сокращение.

За 11 месяцев прирост реального ВВП составил лишь 3,6%, хотя на протяжении января – августа его средний темп был более 6 процентов. Резкое падение этого показателя произошло именно за последние месяцы. Четвертый месяц подряд уменьшаются объемы производства в промышленности. При этом такие негативные тенденции в экономике происходят на фоне инфляционных процессов: на конец года прогнозировано 22–23%.

Президент констатировал: «То, что произошло, в львиной доле произошло из-за бездарной бюджетной, торговой и финансовой политики. Выводы нужно делать в политике 2008 года».

В этом контексте он дал критические оценки показателям выполнения бюджета текущего года и хода подготовки бюджета на следующий год. По словам Президента, негативные тенденции в реальном секторе экономики значительно обостряют проблему с выполнением бюджетов всех уровней по доходам. В ноябре к плану недополучено свыше 2 млрд. грн. Учитывая продолжение кризиса, ситуация в декабре с выполнением будет еще хуже. Выполнение местными бюджетами помесячных планов по доходам также очень проблематично. «Ответ на то, как изменить ситуацию, на две трети лежит на правительстве. Мы должны иметь правительство, которое может предлагать нации честный диалог. У меня нет впечатления, что правительство готово такой разговор вести, мобилизовать всех и работать на то, как сформировать сбалансированную политику в следующем году», – сказал Президент. Он призывает правительство разработать бюджет на основе реалистичных макроэкономических показателей.

Есть новость в финансовом секторе. Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН обратился в Генеральную прокуратуру по поводу проверки роли мировых валютных спекулянтов в плане финситуации в Украине.

«На протяжении последнего времени Кабинет министров привлек ряд иностранных финансовых консультантов. Такую инициативу можно было бы только приветствовать, однако вызывают обеспокоенность непрозрачная процедура их привлечения, стоимость услуг, которая измеряется миллионами евро в месяц, и отсутствие публичных результатов их деятельности - эффективных антикризисных решений КМУ. Более того, задекларированная цель привлечения экспертов - эффективная имплементация кредитного соглашения с МВФ - утратила актуальность после того, как Кабмин грубо ее нарушил, подав в ВРУ проект госбюджета-2009 с дефицитом 2%», - отмечает И.ПУКШИН.

Заместитель главы Секретариата Президента напомнил, что “соглашениям с консультантами предшествовала засекреченная от общественности встреча в ресторане под Киевом Юлии ТИМОШЕНКО с известным финансовым спекулянтом Джорджем СОРОСОМ”.

«Обстоятельства этой встречи, о которой стало известно, благодаря украинским СМИ, дают основания предположить, что разговор касался украинской финансовой системы. Важно, что при этом Юлия ТИМОШЕНКО выступала не как премьер-министр Украины, а, скорее, как частное лицо, которое, естественно, имеет частные интересы», - отметил И.ПУКШИН. По его словам, «при странном совпадении вскоре валютный рынок Украины, ситуацию на котором в течение первой половины ноября удавалось держать под контролем, заштормило. Началась вторая, намного более мощная волна падения курса национальной валюты».

«Всем известен профессиональный почерк Джорджа СОРОСА, который «обвалил» не одну национальную валюту мира. На его счету - британский фунт стерлингов, американский доллар, российский рубль, валюты стран азиатско-тихоокеанского региона», - отметил заместитель главы Секретариата Президента. «Эксперты утверждают, что валютные игры СОРОСА отдалили введение евровалюты на 7 лет, а азиатские экономики были отброшены в развитии на десятки лет назад. Суть технологии валютных спекуляций сводится к информационно-психологическим атакам, которые мы уже имели возможность наблюдать в прошлый четверг», - подчеркнул И.ПУКШИН.

Новость в банковской сфере. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в АКБ "Национальный кредит" (Киев).

Согласно постановлению НБУ №439 от 19 декабря, временная администрация введена на один год – с 19 декабря 2008 года по 18 декабря 2009 года. Временным администратором в банке назначен Евгений ПАТРУШЕВ.

Также НБУ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на шесть месяцев – с 19 декабря 2008 года по 18 июня 2009 года.

АКБ «Национальный кредит» создан в 1996 году, на сегодня входит в группу небольших банков.

Акционерами АКБ "Национальный кредит" на 1 октября т.г. являлись: "Проминвестбанк" (прямое участие – 34,75%, опосредованное – 10,99%), страховая компания "Вексель" – 31,51%, Павел МАТВИЕНКО (прямое участие – 11%, опосредованное – 34,7%).

Новость о Нацбанке. Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что «в рамках оперативно-разыскного дела Министерство внутренних дел Украины в данное время проводит доследственную проверку по поводу вероятного финансового мошенничества в действиях Национального банка Украины во время рефинансирования коммерческих банков, а также валютных торгов».

Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что «сейчас проводится изучение депутатских заявлений и сообщений в средствах массовой информации, а также МВД готовит представление в суд для снятия банковской тайны в ходе данного дела».

Курсовая политика. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет экономически и финансово обоснованным курс национальной валюты на уровне 6,0-6,5 грн./долл. Об этом она заявила сегодня в ходе своего выступления в Верховной Раде в рамках представления проекта госбюджета-2009.

По ее словам, девальвация курса гривни за период с начала октября т.г. составила 38,5%.

Премьер высказала мнение, что в случае, если Национальному банку Украины не удастся в течение нескольких дней или максимум недели вернуть курс в экономически обоснованные рамки, то возникнут проблемы у заемщиков коммерческих банков с платежами по их обязательствам.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что созданная в парламенте Временная следственная комиссия даст оценку действиям Нацбанка в кризисный период.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса».

Новость в сфере законодательства. В ВР зарегистрированы проект госбюджета на 2009 год и программа действий правительства в кризисный и посткризисный периоды. С документами можно ознакомиться на сайте парламента. Госбюджет-2009 сегодня был представлен в ВР правительством.

В продолжение темы. Верховная Рада сегодня приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Документом предусмотрено внесение изменений в Закон «О Таможенном тарифе Украины». В частности, предусмотрено, что в случае достижения платежным балансом Украины критического состояния применяется в виде исключения процедура введения изменений и отмены временной надбавки действующих ставок ввозной пошлины на некоторые товары.

Также законом предусмотрено, что перечень товаров, на которые вводится временная надбавка к ввозной пошлине и ее размер, а также внесение изменений в этот перечень и размер временной надбавки устанавливаются Верховной Радой Украины по представлению правительства.

Новость в энергетическом секторе. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что переговорный процесс с ОАО «Газпром» о поставках и транзите газа в 2009 году находится на завершающей стадии. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Сегодня, мы находимся на финальной стадии переговорного процесса. Впрочем, как и месяц назад. Все необходимые документы для контрактования с нашими российскими коллегами подготовлены и согласованы сторонами», – сказал он.

При этом глава "Нафтогаза" добавил, что, «к сожалению, финансовые проблемы, которые возникли в связи с кризисом, нестабильность украинского валютного рынка и значительная задолженность внутренних потребителей привели к срыву графика платежей за импортный газ».

«Именно финансовый вопрос стал камнем преткновения для завершения переговоров», – отметил О.ДУБИНА.

Он также заявил, что в случае ограничения поставок газа со стороны ОАО «Газпром», на газоснабжении Украины это не отразится. «Даже если гипотетически предположить, что нам не удастся прийти к консенсусу с «Газпромом» и он с 1 января начнет снижать давление в системе, на газоснабжении Украины это не отразится. Наши запасы в хранилищах позволяют продержаться в авральном режиме до конца года», – сказал он.

При этом он добавил, что «есть один существенный нюанс, о котором умалчивают наши российские партнеры. Наши запасы предусматривают обеспечение сугубо украинских потребителей, тогда как транзит европейского газа также требует «подпитки» техническим газом. Поставки этого газа должен обеспечить «Газпром». Иначе, мы не сможем на должном уровне поддерживать давление в системе для обеспечения транзита», – отметил глава «Нафтогаза».

О.ДУБИНА подчеркнул, что «наши газотранспортные системы интегрированы, поэтому мы просто обречены на партнерство и взаимную поддержку имиджа наших компаний как надежных поставщиков и транзитеров газа в Европу».

«Мы постараемся за оставшиеся дни сделать все, чтобы не выходить на работу до окончания рождественских каникул. Думаю, нашим российским коллегам тоже не очень хочется встречать Новый год под елкой в офисе. Новый год должен быть праздником, а не продолжением трудовых будней», – подытожил глава "Нафтогаза".

Отметим, Европа, на четверть зависящая от поставок российского газа, получает большую часть "голубого топлива" по системе трубопроводов, идущих через Украину. В январе 2006 года РФ ограничивала подачу газа Украине из-за несогласованной цены на будущий год, недостаток топлива Киев добирал из экспортных поставок в Европу.

Новость от пищепрома. Хлебопеки Украины прогнозируют остановку заводов или рост цен на хлеб в случае дальнейшего отсутствия государственной поддержки отрасли в условиях кризиса, об этом заявили сегодня на пресс-конференции представители Всеукраинской ассоциации пекарей и объединения предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром».

Как отметил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир СЛАБОВСКИЙ, последние два месяца поставили отрасль на грань выживания. По его словам, самым большим ударом стал курс гривни, поскольку практически у всех хлебопекарных предприятий есть валютные кредиты, которые они брали для закупки зерна и муки в этом году.

По словам В.СЛАБОВСКОГО, из-за изменения курса цена зерна не снизилась в связи с хорошим урожаем, а выросла в два раза. При этом правительство вообще не выполняет своих обязательств по компенсированию процентов по кредитам, отметил он. «Если не будут рефинансироваться кредиты, то завтра эти заводы начнут переходить в собственность банков и останавливаться», – заявил В.СЛАБОВСКИЙ.

По его словам, разница лишь в том, кому и когда нужно отдавать эти кредиты. «Те, кому в декабре, с ужасом этого ждут», – отметил он.

При этом предприятия терпят миллионные убытки, поскольку постановлением правительства №373 курсовая разница по валютным кредитам не включается в себестоимость продукции.

Отметим, по данным Минагрополитики, в этом году в Украине собрано порядка 54 млн. тонн зерновых. В 2007 г. урожай составил 29,3 млн. тонн, при этом средняя урожайность - 18,4 ц/га.

Завтра, 24 декабря, хлебопеки Украины намерены провести митинги под стенами Кабинета Министров и Национального банка с целью недопущения развала отрасли.

Новость для жителей столицы. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ прогнозирует в новом году повышение квартплаты для “среднего звена” киевлян на 30%.

Мэр в очередной подчеркнул, что добьется того, что в Киеве будет торжествовать принцип: богатые платят за социально незащищенных. По его словам, около 700 тыс. малообеспеченных будут платить за жилищно-коммунальные услуги еще меньше, чем сейчас, или вообще не будут платить. Для жителей элитных домов будут увеличены платежи, но мэр не уточнил, во сколько раз.

Он также сообщил, что в Киеве начинается программа “Обложение”. Как пояснил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, людям с высоким достатком придется платить за элитные машины, за яхты, за самолеты-вертолеты, за пролет над городом, за прохождение кораблем по акватории Днепра. Полученные деньги мэр обещает направить на улучшение условий жизни киевлян, в частности, на экологию.

“Я верну осетров в Днепр. У меня есть программа “Днепр”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также вводит в Киеве платные приемы чиновников мэрии для пополнения бюджета города. По его словам, будут установлены разные расценки для приемов должностными лицами Киевской городской государственной администрации. Как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, для того, чтобы попасть на прием лично к мэру, необходимо будет заплатить не меньше 100 тыс. долларов.

«За последний обед уже заплатили (предприниматели – УНИАН) 800 тыс. долларов. Заплатили в бюджет. Все это пойдет моим бабушкам любимым. И еще заплатят нам за встречу с каждым моим заместителем», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, за встречу с начальником Главного управления по предпринимательству придется заплатить от 5 до 7 тыс. долларов, за встречу с первым заместителем главы КГГА Ирэной КИЛЬЧИЦКОЙ – около 10 тыс. долларов, остальные заместители главы администрации будут «стоить» не меньше 11 тыс. долларов, встреча с начальником земельного управления – около 5 тыс. долларов.

«Хочешь быстро сделать дело – пожалуйста, заплати меньше (чем взятка) в бюджет и спокойно дыши. Такой подход я декларирую», - подчеркнул мэр. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, смысл этого нововведения - борьба с коррупцией в столице.

Валютный рынок. Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,70/8,15 грн., к 11:00 сузился спрэд 7,85/8,13 грн., а к 12:00 повысились до 8,03/8,15 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,00/8,20 грн.

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, в 16:00 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,8788/8,0000 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2700/0,2800 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2750/0,2840 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2760/0,2830 грн. В России курс доллар-рубль вырос и составил 28,3537 (+0,0847) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3935/1,4020 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7660/11,4015 грн., к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,9790/11,3770 грн., а к 12:00 ушли вверх - 11,1940/11,3915 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH составили 11,1755/11,4850 грн.

НБУ на 24 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 779.0000 (на 23 декабря – 787.8800)

100 EUR – 1088.8862 (на 23 декабря – 1100.6684)

10 RUR – 2.7492 (на 23 декабря – 2.7872)