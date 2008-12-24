АНОНС на 24 декабря 2008 г.

Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с послами стран «Большой семерки» и представителем Европейской Комиссии, аккредитованными в Украине. Будут обсуждаться актуальные вопросы международной жизни, проблемы мировой безопасности и дальнейшие направления сотрудничества между Украиной и другими государствами на международной арене.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Круглый стол на тему: "Итоги года и будущее: взгляд Президента Украины и экспертного сообщества". Приглашены: Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"; Леонид Кравчук, первый Президент Украины; Александра Кужель, президент Аналитического центра "Академия"; Валентина Семенюк, председатель Фонда госимущества Украины; Игорь Криль, лидер партии "Единый Центр"; Александр Мороз, лидер Социалистической партии Украины; Олег Тягнибок, Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" и др.

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Министр транспорта и связи Иосиф Винский откроет рабочее движение по одной колее на железнодорожно-автомобильном мостовом переходе через Днепр в Киеве. В рамках открытия рабочего движения предусмотрен брифинг министра. В мероприятии также примут участие - вице-премьер-министр Иван Васюник, генеральный директор “Укрзалізниці” Михаил Костюк и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин.

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Пресс-конференция на тему: “Сможет ли Украина получить в следующем году дешевый газ?”. Приглашены: Константин Бородин, руководитель Центра энергетических исследований; Валерий Новицкий, зам.директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ; Владимир Омельченко, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова; Богдан Соколовский, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Презентация результатов экспертного опроса: Причины украино-российских газовых конфликтов». Участники: вице-президент «Центра исследований корпоративных отношений» Ростислв Ищенко, руководитель экономических программ «Центра исследований корпоративных отношений» Вячеслав Бутко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Антикризисной Лиги предпринимателей Украины на тему: «Народ Украины в кредитной петле. Майдан дал, Майдан взял». Участники пресс-конференции: Владимир Попов, Павел Филипенко, Елена Добровольска, Татьяна Зайченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 80672700585.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция по случаю презентации «Национальной коррупционной схемы в строительном бизнесе». Организатор - “Организация профессиональных жалобщиков”. В работе, в частности, примет участие представитель разрешительного органа, знающего коррупционную схему изнутри, но также пострадавшего от беззакония (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «О необходимости государственной помощи предприятиям розничной торговли в условиях финансового кризиса и резкого спада покупательной способности населения». Помощь государства розничной торговле даст возможность оздоровить экономику по линии производитель - ритейл - потребитель. Участники: Игорь Баленко, президент Украинской торговой ассоциации, председатель наблюдательного Совета ЗАО «Фуршет»; Владимир Демчак, президент Украинской торгово-промышленной конфедерации; Игорь Кишко, ген.директор Украинской торговой ассоциации (УТА); Андрей Порох, исполнительный директор ПИИ ООО «Русановский мясокомбинат»; представители мясной и ликеро-водочной отраслей экономики (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: "Отсутствие лекарств - угроза жизни каждого четвертого украинца. Реалии начала 2009 года". Участники: президент Объединения работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины Валерий Печаев; президент Ассоциации фармацевтических дистрибьюторов Украины ("Фарм-Украина") Владимир Дудка; председатель рабочей группы по вопросам преодоления кризисных явлений в фармацевтической отрасли при Совете предпринимателей КМУ Елена Прудникова; член Совета предпринимателей при КМУ Владимир Дымчак

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Состоится брифинг и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко, во время которого будут сообщены новые факты, обнаруженные в ходе расследования повышения цен на медикаменты. В частности, будут названы конкретные субъекты ведения хозяйства, в действиях которых Комитет зафиксировал признаки нарушения конкурентного законодательства и в отношении которых возбуждены соответствующие дела. Александр Мельниченко лично ответит на вопросы журналистов о ходе этого расследования.

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Состоится брифинг заместителя председателя Верховной Рады Николая Томенко на тему: «Украина в новом году - с новым Законом «О рекламе».

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Cостоится пресс-конференция зам.председателя Федерации профсоюзов Украины Григория Осового, посвященная итогам Всеукраинской акции протеста, проходившей 23 декабря в г.Киеве. В пресс-конференции также примут участие руководители отраслевых профсоюзов и региональных профессиональных объединений.

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Под председательством Виктора Януковича состоится заседание Оппозиционного правительства. В ходе заседания Оппозиционного правительства предусматриваются брифинги министров Оппозиционного правительства для представителей СМИ.

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В Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса состоится пресс-брифинг на тему: «Изменения в Закон об ИСИ: путь преодоления кризиса в сфере управления активами». Участники: председатель Совета УАИБ Дмитрий Леонов и и.о.ген. директора УАИБ Ольга Трипольская.

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Состоится видео-пресс-конференция Москва - Киев официального представителя компании «Газпром» Сергея Куприянова на тему: «Текущая ситуация с поставками газа на Украину».