Ющенко назвал условия борьбы с безработицей

Принятие антикризисного пакета и эффективного госбюджета-2009 являются главными условиями успешной борьбы с безработицей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 23 декабря на пресс-конференции.

«Когда мы говорим о занятости, мы должны иметь один из эффективных бюджетов 2009 года... Нам нужна сильная позиция правительства, честная позиция премьер-министра, который может обнажить всю проблематику и призвать нацию, как действовать, во избежание лишних, ненужных трат, которые касаются расходной части или оптимизации бюджета в части доходов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Преодолеть безработицу можно одним эффективным способом - экономическим ростом. Только экономика роста может дать рабочие места. Экономика депрессии, экономика стагнации рабочих мест не дает», - сказал Президент, отметив - именно поэтому «большим поражением», с точки зрения эффективных антикризисных действий и создания рабочих мест, является тот факт, что по состоянию на 17 декабря проект бюджета не только не был подан в парламент, но и не были определены основные бюджетные экономические показатели 2009 года.

«Отсутствие бюджета - это проблема номер один, когда мы говорим о политике занятости», - убежден В.ЮЩЕНКО. В то же время он выразил уверенность, что сформировать эффективный бюджет можно только при условии предварительного рассмотрения солидного пакета антикризисных действий.

Глава государства также отметил, что Украине нужно нормирование политики в сфере занятости. Он напомнил, что сегодня в парламент внесен ряд законопроектов, которые «предпринимают хорошие шаги в оптимизации политики занятости».

«Мы договорились, что все социальные фонды через перераспределение средств обеспечат покрытие дефицита фонда занятости, который на начало 2009 года, по мнению экспертов, составляет около 2 млрд. долларов. Эти 2 миллиарда сегодня, по сути, найдены, и фонд занятости практически сбалансирован в своих расходах», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент также сообщил, что в парламенте находится законопроект, который предусматривает определенное привлечение зарегистрированных безработных к общественным работам. «Это также в значительной мере оптимизирует очень много проектов по территориям, по городам, чтобы они в сложный депрессивный период - каковым планируется 2009 год - двигались», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о борьбе с безработицей, глава государства также высказался за важность реализации «исключительных национальных проектов, которые сформировали бы дополнительную занятость на сложный период».

Президент напомнил, что на сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 670-700 тысяч безработных, а, по оценкам экспертов, уровень безработицы на конец будущего года может достичь 9%.