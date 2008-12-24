«Востокэнерго» передала 148 тыс. грн. детскому центру реабилитации

ООО «Востокэнерго» – энергогенерирующее звено ДТЭК – перечислила 148 тыс. грн. на открытие отделения детского центра ранней реабилитации «Вогник Надії» в г. Курахово (Донецкая обл.)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Новый центр предназначен для обучения и реабилитации детей с ограниченными возможностями в возрасте от 4 до 18 лет.

Средства, перечисленные «Востокэнерго», будут направлены на проведение ремонтных работ и восстановление системы отопления в помещении Центра.

Финансирование этого проекта осуществляется в рамках Договора о социальном партнерстве между ДТЭК, ООО «Востокэнерго» и городским советом Курахово.

В сообщении также отмечается, что в 2009 г. планируется продолжение сотрудничества ДТЭК и Кураховского горсовета по проекту реабилитационного центра.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия «ДТЭК» являются производственной цепочкой по добыче (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и обогащению угля (пять обогатительных фабрик), генерации (ООО «Востокэнерго») и дистрибуции электроэнергии (ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь»).

ООО «Востокэнерго» - энерегогенерирующее звено ДТЭК - эксплуатирует тепловые электростанции: Зуевскую, Кураховскую и Луганскую.