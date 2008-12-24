Янукович выступает за импичмент Президента

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за начало импичмента Президента Украины после смены правительства.

Об этом сообщает “5 канал”.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что смена руководства Национального банка Украины существенно не повлияет на ситуацию в стране.

"Ничего не даст освобождение Владимира СТЕЛЬМАХА (от должности председателя НБУ – УНИАН). Освобождение В.СТЕЛЬМАХА - это политика Юлии ТИМОШЕНКО, которая хочет показать, что кто-то виноват, но не правительство. Мы это хорошо понимаем. Поэтому необходимо начинать с правительства. Потом я согласен подойти к процедуре рассмотрения вопроса по Национальному банку, а затем - к началу импичмента Президента", - сказал лидер Партии регионов