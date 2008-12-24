Услуги почты подорожают

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) повысила тарифы на услуги почтовой связи.

Об этом говорится в решении НКРС №1244 от 4 декабря 2008 года "Об утверждении Предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи» (зарегистрировано Минюстом 17 декабря 2008 года за № 1208/15899), которым располагает УНИАН.

Согласно принятому решению, повышение тарифов на пересылку почтовых открыток и писем, а также бандеролей в пределах Украины выросло до 50% и более. Так, например, пересылка простого письма весом до 20 грамм теперь будет стоить 1,5 грн., вместо 1 грн., а письма весом до 250 грамм – 3,3 грн. вместо 2,2 грн. (все тарифы указаны без учета НДС).

Пересылка бандеролей весом до 100 граммов теперь будет стоить 2,2 грн. вместо 1,45 грн., а пересылка бандеролей весом от 1 кг до 2 кг будет стоить 12,3 грн., вместо 9,2 грн. до регистрации приказа НКРС №1244 в Минюсте.

Также повышены до 50% тарифы за пересылку заказных отправлений – для предприятий и организаций в 2 раза, для населения – на 25%.

Более чем на 50% выросли тарифы на пересылку посылок. Так, пересылка посылки в пределах области обойдется теперь в 1,5 грн. за 1 кг веса, вместо 1 грн., в пределах Украины – 2,5 грн. вместо 1,5 грн.

От нескольких процентов до 40% и более выросли тарифы на пересылку почтовых отправлений в другие государства. При этом, НКРС решением №1244 исключила отдельную тарификацию этих услуг для стран СНГ, которые теперь отнесены к «иностранным государствам».

Отдельная тарификация для стран СНГ, как и для ряда других регионов, осталась для позиции пересылки посылок. При этом, если ранее тарифы на пересылку посылок в страны СНГ составляли 7,5 грн. за посылку и 1,75 грн. при пересылке авиатранспортом за 1 кг посылки (наземным транспортом – 1,30 за 1 кг), то теперь тарифы за пересылку посылок в разные страны СНГ составляют до 13,7 грн. за посылку (в Россию), а стоимость пересылки 1 кг посылки авиатранспортом составляет от 1,8 до 3,85 грн. (в зависимости от страны), наземным транспортом – 1,45-2,15 грн.

Как сообщал УНИАН, последнее повышение тарифов на услуги почтовой связи было утверждено решением НКРС от 10 июня 2008 года №1057, которое утратило силу в связи с принятием нового, декабрьского решения №1244.