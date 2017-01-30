В Авдеевке приостановили обслуживание бюджетных платежей

Государственная казначейская служба Украины сегодня, 30 января, временно приостановила обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств в своем управлении в г. Авдеевка (Донецкая область).

Как сообщила пресс-служба Госказначейства, такое решение принято из-за отсутствия электроснабжения и связи, вызванного интенсивными обстрелами в районе города Авдеевка.

Казначейство приносит свои извинения за временное прекращение расчетно-кассового обслуживания.

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Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны в воскресенье, 29 января, около 5 часов утра, но, понеся потери, вынуждены были отступить.

Во время штурма Авдеевки боевиками четверо украинских военных погибли, еще пятеро получили ранения. Также были ранены трое мирных жителей, в связи с чем прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел как теракт.