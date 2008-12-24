На Хмельницкой АЭС построят еще два блока

Госпредприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» совместно с генеральным проектировщиком ОАО «Киевэнергопроект» обнародовало официальное заявление о намерении строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соответствующее заявление опубликовано в сегодняшних номерах правительственной газеты «Урядовий кур’єр» и парламентской «Голос України».

Согласно заявлению, соорудить блоки планируется на промышленной площадке ХАЭС. Проектирование строительства блоков будет проводиться в три этапа: технико-экономическое обоснование, проект и рабочая документация. На стадии ТЭО планируется выполнить оценку влияний на окружающую среду при строительстве и эксплуатации энергоблоков.

Предполагается сооружение двух блоков мощностью 1 тыс. МВт каждый с реакторной установкой типа ВВЭР. Проектный срок эксплуатации блоков – 40 лет.

В заявлении отмечается, что к строительству блоков будут привлекаться украинские строительные и подрядные организации. Ожидаемая потребность в новых рабочих местах на период строительства составляет 5,6 тыс. человек. После строительства обслуживающий персонал двух новых блоков составит 1,2 тыс. человек.

Справка УНИАН. Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года предусматривает строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС до 2016 года.

В соответствии с законодательством, окончательное решение о строительстве ядерных объектов принимает Верховная Рада после проведения общественных слушаний и совещательного референдума. По данным обследований, проведенных ОАО «Киевский институт «Энергопроект» (КИЭП), конструкции сооружений 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в целом пригодны для достройки.

13 октября Минтопэнерго утвердило победителем конкурса по отбору проекта реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС компанию «Атомстройэкспорт» (РФ), представившую проект реакторной установки В-392Б (ВВЭР-1000).

Строительство двух энергоблоков было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 – 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

По словам президента НАЭК «Энергоатом» Юрия НЕДАШКОВСКОГО, финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.