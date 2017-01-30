Starbucks отреагировал на антииммигрантский указ Трампа: примет на работу 10 тысяч беженцев

Сеть кофеен Starbucks в ближайшие пять лет примет на работу 10 тысяч беженцев в 75 странах, где работают ее кофейни. Это в открытом письме сотрудникам объявил гендиректор сети Говард Шульц, передают «Ведомости».

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Его письмо стало реакцией на решение президента Дональда Трампа ввести временный запрет на въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана и на приказ о строительстве стены на границе с Мексикой.

По оценке Шульца, решение о запрете на въезд вызвало «сумятицу, удивление и противодействие». Компания не будет ни поддерживать такие решения, ни молча встречать их, при том, что с каждым днем растет неопределенность вокруг действий новой администрации, отметил он.

Это письмо он написал «с тяжелым сердцем», «глубокой озабоченностью» и «решимостью выполнять свои обещания». По его словам, наступили «беспрецедентные времена», когда американцам пришлось стать свидетелями, что ставится под сомнение будущее «американской мечты». Объявленные планы по найму беженцев означают, что компания хочет приютить и дать шанс тем, кто бежит от войны, насилия и преследований.

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Нанимать беженцев Starbucks начнет с США, и в первую очередь будут приниматься те, кто служил в армии или поддерживал действия военных. Компания заверила, что поддерживает программу помощи нелегальным мигрантам, которых ввезли в США детьми.

В Мексике Starbucks обещает продолжить сотрудничество со всеми партнерами и расширить программу по бесплатной раздаче кофейных деревьев бедным семьям.

Шульц стал последним из ряда руководителей американских корпораций, которые раскритиковали запрет на въезд в США граждан семи ближневосточных стран. Аналогичные заявления уже сделали топ-менеджеры Facebook, Google и Tesla, а сервис по поиску жилья Airbnb предложил бесплатное устройство пострадавшим от введенного запрета. Мировые лидеры также осудили указ Трампа.

В воскресенье Трамп выпустил специальное заявление по ситуации, обвинив СМИ в неверной интерпретации его запрета. «Чтобы все разъяснить, это не запрет для мусульман, как ложно сообщают медиа», – цитирует пресс-релиз ABC News.

По словам президента, запрет связан с борьбой с террором и с мерами безопасности в стране, а не с религией. Он напомнил, что в мире еще более 40 стран с преимущественно исламским населением, которых этот запрет не затронул. По его словам, аналогичный запрет ввел президент Барак Обама в 2011 г., когда на полгода приостановил выдачу виз иракцам.