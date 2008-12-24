Реклама алкоголя и сигарет запрещена с 1 января

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО обратился к руководителям телерадиоорганизаций, руководителей организаций внешней рекламы, к руководителям рекламных агентств по поводу запрещения с 1 января рекламы алкогольных напитков и табачных изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Он напомнил, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно рекламы», который принят 18 марта, с 1 января 2009 года будет запрещена реклама алкогольных напитков, табачных изделий и соответствующих торговых марок средствами внешней рекламы.

Кроме того, будет запрещено приводить в телепередачах звуковую информацию рекламного характера о спонсоре - производителе алкогольных напитков, его наименовании или торговой марке.

По словам Н.ТОМЕНКО, представители рекламной деятельности должны понимать, что никакие ссылки на экономические трудности не дают оснований для ревизии закона или его отсрочки. Он отметил, что следующий год будет не репрессивным, а будет делаться все для того, чтобы этот закон был введен в действие.