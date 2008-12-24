Коммунуслуги для бизнеса Киева не повысятся

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие решения Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов на коммунальные услуги для коммерческих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

По его словам, Президент мотивировал это тем, что КГГА не имеет права принимать подобное решение, это прерогатива Киевского горсовета. Кроме того, Президент указывает на нарушение процедуры регуляторной политики во время принятия КГГА вышеупомянутого решения. Данное решение не было обнародовано за месяц до его принятия, как этого требует закон. По указанному вопросу не проводились общественные обсуждения. Еще одним пунктом мотивации Президента, по словам А.ШЛАПАКА, является то, что не представлено экономическое обоснование повышения тарифов.

По оценке Секретариата Президента, на сегодня стоимость коммунальных услуг для коммерческих предприятий покрывает 75% их себестоимости.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что тарифы надо поднимать, но они должны быть увеличены в рамках экономического обоснованного уровня.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Антимонопольный комитет принял решение о возбуждении дела против Киевской городской государственной администрации по признакам антиконкурентных действий при установлении тарифов на водоснабжение, теплообеспечение и водоотвод для предпринимателей.

Как отметил Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, КГГА при установлении тарифов нарушила основные принципы – доступность, прозрачность, проведение общественных слушаний и экономическую обоснованность тарифов. При этом решение КГГА было обнародовано на ее официальном сайте за семь дней до ввода в действие.

В свою очередь, присутствующий на слушаниях АМК киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что тарифы на воду и тепло являются правильными и справедливыми. По его словам, КГГА будет увеличивать список тех предприятий, которые являются сверхприбыльными и «по которым плачет антимонопольное законодательство». Также КГГА намерена минимизировать затраты на коммунальные услуги для тех предприятий, которые будут обращаться к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Напомним, 30 октября КГГА издала распоряжения №1487, 1488, 1489, о повышении с 1 декабря 2008 года тарифов на тепловую энергию, поставки холодной воды и водоотвод в 3-10 раз для 4-х категорий юридических лиц.

20 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации" (от 30 октября), которыми повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, например для коммерческих структур в 5-10 раз.

После этого КГГА издала новое распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц столицы. Распоряжением от 27 ноября 2008 г. признаны утратившими силу соответствующие распоряжения от 30 октября т.г.

В соответствии с новыми решениями столичной власти, тарифы должны повыситься максимум до 9,5 раз, а не до 10 раз, как предусматривалось ранее. Кроме того, утвержден новый состав групп потребителей, в частности, из группы, для которой планировалось наибольшее повышение стоимости услуг, исключен Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховная Рада, столичная мэрия и министерства. В то же время неизменной остается дата введения новых тарифов - 1 декабря т.г.

Таким образом, согласно последнему решению КГГА, для бюджетных организаций установлены тарифы на оплату холодной воды и водоотвода в размере 4,88 грн. за 1 куб. м (было 4,50 грн.); на горячую воду и водоотвод - 24,18 грн. за 1 куб. г. (было 15,37 грн.); на централизованное отопление в размере 8,61 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон (было 5,38 грн.).

Установлены немного выше тарифы для потребителей, которые вошли в первую группу: творческих союзов, заведений спецпитания (детские кухни), детсадов, школ, библиотек, общественных благотворительных организаций, предприятий ритуальных услуг, музеев, хлебозаводов, коммунальных предприятий. Для них тариф на холодную воду и водоотвод составляет 4,88 грн. за 1 куб. м (было 2,82 грн.); горячую воду и водоотвод - 24,18 грн. за 1 куб. (было 15,89 грн.); отопление - 8,61 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный период (было 5,38 грн.).

Отдельную группу потребителей составляют такие коммерческие структуры, как казино и другие заведения игорного бизнеса; ночные клубы, стрип-бары; биржи, ломбарды; торговые объекты; пункты обмена валют; 3-, 4- и 5-звездочные гостиницы; автосалоны; субъекты ведения хозяйства, осуществляющие оценочную деятельность и операторы телекоммуникаций. Для них установлены самые высокие тарифы на коммунальные услуги. КГГА оставила в этой группе потребителей офисы политических партий, но исключила Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховную Раду, киевскую мэрию. Также из нее исключены центры бизнеса, офисы строительных компаний, банки, страховые, кредитные и финансовые компании, офисы частных нотариусов, супер- и гипермаркеты, торговые центры.

Для этой группы потребителей тариф на холодную воду и водоотвод установлен на уровне 42,76 грн. за 1 куб. г. (было 4,50 грн.); на горячую воду и водоотвод - 157,45 грн. за 1 куб. м (было 16,57 грн.); на отопление - 51,14 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон (было 5,38 грн.).

В отдельную группу потребителей заведены коммерческие предприятия, для которых столичная власть утвердила тариф на холодную воду и водоотвод в размере 23,07 грн./куб. м (было 4,50 грн.); на горячую воду и водоотвод - 64,22 грн. за 1 куб. м (было 16,57 грн.); на отопление - 18,35 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон (было 5,38 грн.).